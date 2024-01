Založí stranu a chce se stát premiérem? O zítřku nikdo nic neví, řekl Kalousek

Kalousek už v minulosti řekl, že má nejlepší léta v politice před sebou. „To pořád platí a ještě dlouho to bude platit. Konrad Adenauer se stal německým kancléřem v 76 letech,“ řekl třiašedesátiletý politik. Dodal ale, že zatím neví, zda a kdy se do vysoké politiky vrátí.

„Chtěl jsem kandidovat do evropských voleb,“ řekl Kalousek s tím, že jeho kandidaturu si přáli i členové TOP 09. „Nicméně došlo k nedorozumění, protože krajské organizace se domnívaly, že na místa na kandidátce si můžeme dát lidi zcela svobodně. Vedení mé strany pochopilo, že musí splnit nějaké domácí úkoly, které dostala od ODS. To jsou slova Alexandra Vondry,“ uvedl Kalousek.

„Tak si splnili domácí úkoly, takže já kandidovat nebudu. A jestli budu v nějakých příštích volbách kandidovat, vám dneska opravdu neřeknu, protože to nevím. To jediné, co vám můžu říct, je, že v letošním roce jsou troje volby a v nich nebudu kandidovat ani jednou,“ dodal.

Členové TOP 09 Kalouska v prosinci vyzvali, aby kandidoval do Senátu. Bývalý předseda strany to ale rychle zamítl s tím, že taková práce pro něj není. „Bez mé přítomnosti se domluví, kam kandidovat nesmím a bez mé přítomnosti se usnesou, kam bych kandidovat měl, i když nechci,“ napsal tehdy na sociální síti X.

„Nemusím být v aktivní politice za každou cenu. Vážím si Senátu i senátorů Pokládám Senát za důležitou instituci, ale pokud dělám nějakou politickou funkci, tak mi to musí dávat smysl, musí mě to bavit. Senátoři prostě mají jiné pravomoce než poslanci a mě by ta práce nenaplňovala,“ řekl v pondělí.

Nevyloučil přitom založení nové politické strany. O zítřku nikdo nic neví, reagoval na dotaz moderátora ČT.

Euro má výhody i náklady, řekl Kalousek

Kalousek se vyjádřil také k možnosti přijetí eura. Diskuzi znovu rozvířil prezident Petr Pavel, když ve svém novoročním projevu vyzval politiky, aby začali dělat kroky k přijetí eura.

„Já jsem to chtěl vždycky. V Topolánkově vládě jsem měl na ministerstvu vládního zmocněnce pro přípravu eura. Tu legislativu jsme poctivě připravovali,“ řekl Kalousek. Přijetí eura má podle něj své výhody i náklady. „Něco získáváte, něco ztrácíte. Je poctivé komunikovat obojí najednou,“ uvedl.

Politici by podle Kalouska měli veřejnosti představovat obě strany situace. „Říkal bych, že pro ekonomiku našeho typu, která je extrémně exportní, tak bych to viděl 7:3 ve prospěch přijetí eura,“ uvedl.

Pro a proti by veřejnosti komunikoval na věcech jako jsou transakční náklady a pojišťování kurzových rizik. „Nezapomněl bych ani na politický argument. Odstředivé tendence tu jsou a budou. Pan Okamura otevřeně mluví o vystoupení z Evropské unie. Vstup do eurozóny je větší provázání s EU, a to si někdo zoufale nepřeje. Někdo jako já si to velmi přeje, aby ten zpětný chod víceméně nešel.“

Rezignaci musí Jurečka zvážit sám, míní

Zda by měli politici kvůli svému jednání odstoupit je podle Kalouska nutné řešit individuálně, a to podle toho, jak je daná situace skandální. „Pokud politik lže nehorázným způsobem, tak tam asi už nic jiného nezbývá. Záleží na tom, jak tou nepravdou sám ztratí svoji věrohodnost. To je otázka konkrétního případu,“ řekl.

„Jako řadový člen jedná vládní strany často kritizuji vládní politiku, ale žádného ministra nebudu veřejně vyzývat k odstoupení. To je věc premiéra nebo členů jeho vlastní strany,“ uvedl Kalousek.

Večírek na ministerstvu práce a sociálních věcí (MPSV) a následnou komunikaci ministra Jurečky s médii a veřejností označil Kalousek za nešťastný. „Myslím, že kdyby pan ministr druhý den řekl: ,Dopustil jsem se vážné chyby v úsudku, strašně mě to mrzí a všem se omlouvám’, tak ta věc asi skončila,“ řekl.

„Tím, jak to z něj lezlo jak z chlupaté deky a jak opravdu mlžil, tak z toho našlehal velký problém, který ohrožuje jeho důvěryhodnost,“ doplnil Kalousek s tím, že Jurečkovu rezignaci musí zvážit on sám, členové KDU-ČSL a předseda vlády Petr Fiala.

„Kdybych byl předsedou, tak by se nepořádaly večírky na resortech za peníze daňových poplatníků,“ odpověděl Kalousek na otázku, zda by jako předseda strany v takové situaci požadoval odchod stranického kolegy. „V tuhle chvíli nevidím do té strany, je ve složité situaci. Když si odvolá svého předsedu strany z vlády, tak oslabí. Ta kauza ji oslabuje také. Musí si pragmaticky zvážit, co je pro ně více či méně riskantní,“ dodal.