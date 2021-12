Kalousek přiznal, že zvažuje kandidaturu na Hrad. Rozhodnout se chce do konce zimy

„Měli bychom uvažovat o jiném pojetí výkonu funkce prezidenta, než na které jsme zvyklí. Žádný ‘spasitel‘ nepřijde. Potřebujeme poctivě sloužícího dělníka ústavy, který vykoná mnoho dílčích kroků s jediným cílem: Fungující a efektivní demokratický systém,“ uvedl na svém twitterovém účtu Kalousek.

Kandidaturu na prezidenta nedávno připustil i Andrej Babiš. „Všichni se na to ptají. Tak mě snad napadlo, že kdyby lidi začali sbírat petiční archy a posbírali by dost podpisů… Ale nechci předjímat, uvidíme, teďka to fakt není téma,“ prohlásil, když odpovídal prostřednictvím Facebooku jedné ženě, která se ho na to zeptala.

V minulosti už boj o Hrad ohlásili či nevyloučili například miliardář Karel Janeček, právnička Klára Long Slámová nebo expředseda ČSSD Jiří Paroubek.