Studenti demonstrují za Ševčíkovo odvolání, akci narušili jeho příznivci

Studenti by podle organizátorů neměli být lhostejní vůči tomu, kdo stojí v čele fakulty. „Svolali jsme demonstraci, abychom aktivně apelovali na to, aby docent Ševčík odstoupil. Plně podporujeme kroky rektora a univerzity. Vyzýváme Vás, abyste přijal zodpovědnost za své činy a odstoupil z čela Národohospodářské fakulty,“ hlásají.

„Při imatrikulaci jsme skládali slib, že budeme dělat škole dobré jméno. A pak se tu objeví člověk, co dělá přesný opak,“ říkají studentky, které přišly podpořit své spolužáky a spolužačky, přestože nejsou z Národohospodářské fakulty.

„Jsem studentem VŠE a nerad bych se styděl za to říct, na jakou školu chodím. Pokud se chce pan Ševčík tak angažovat, tak ať jde radši do politiky a odstoupí z funkce děkana. Chodím na jeho přednášky a rozebírá tam věci, které s hospodářskou politikou nemají nic společného,“ říká student Radek.

Podobný názor mají i demonstrantky Jana a Renka: „Nelíbí se nám, aby byl pan Ševčík ve vedení fakulty. Má komunistickou minulost a tak dále, tyhle lidi tam nemají co dělat a škodí to pověsti školy,“ řekly. Pokud by k jeho odvolání nedošlo a svolala by se opět demonstrace, obě by se přidaly.

Ševčíka už v pondělí vyzval k rezignaci ze stejných důvodů i rektor VŠE Petr Dvořák. „Není to o tom, že bych mu nějaké názory zakazoval, ale každý, kdo je v takové funkci, musí pečlivě zvážit dopad na instituci, v jejíž čele stojí,“ řekl rektor Dvořák iDNES.cz.

Ševčíkovo vystupování na veřejnosti bylo rovněž tématem úterního jednání vedení pražské vysoké školy.

Po něm Dvořák oznámil, že za nejvhodnější řešení považuje, aby Ševčíka odvolal akademický senát Národohospodářské fakulty. „Pan rektor dnes ráno požádal o bezodkladné svolání zasedání akademického senátu Národohospodářské fakulty VŠE. Podle dosavadních zvyklostí by se tak mělo konat do týdne od podání žádosti,“ uvedla ve středu mluvčí univerzity Věra Koukalová.

Pokud by fakultní akademický senát Ševčíka neodvolal, chce využít pravomoc navrhnout odvolání z vlastního podnětu. K tomu by potřeboval souhlas akademického senátu celé vysoké školy.

Současný děkan Národohospodářské fakulty VŠE uvedl, že pro své odvolání nevidí důvod. Tvrdí, že u sobotního protestu u Národního muzea, kde se po skončení protivládní demonstrace část lidí snažila z budovy odstranit ukrajinskou vlajku, jen pomáhal zraněnému.

„Stejně tak jsem na této demonstraci nijak aktivně nevystupoval. Přibližně od 15:10 hodin jsem byl v restauraci v ulici V jámě na setkání s rodinnými příslušníky a známými. Odtud jsem odešel kolem v 17:20 hodin přes Václavské náměstí směrem k metru stanice Muzeum,“ popsal Ševčík.

Odmítl také, že by poškozoval dobré jméno VŠE, jak tvrdí jeho kritici a rektor školy. Dodal, že na žádost rektora omezil své vystupování na veřejnosti, přestal být ekonomickým expertem hnutí Trikolora a na protivládních demonstracích nevystupuje jako řečník.

K jeho působení v čele fakulty se v úterý vyjádřil i ministr školství Vladimír Balaš. V prohlášení na Facebooku uvedl, že Ševčíkovo postavení v čele fakulty je neudržitelné. Doplnil ale, že ministr školství nemá žádné právní nástroje na odvolání děkana z funkce.