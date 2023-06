Další boj o odvolání Ševčíka. Na VŠE zasedl celouniverzitní senát, aby hlasoval

Návrh na odložení jednání z důvodu chybějícího vyjádření fakultního senátu celouniverzitní senát nepřijal. Senátoři a senátorky tedy zahájili rozpravu o odvolání Ševčíka.

Před samotným jednáním se objevovaly nejasnosti, zda univerzitní senát může hlasovat, když neobdržel stanovisko senátu fakultního (AS NF). Zástupci legislativní komise AS VŠE se podle prohlášení kloní k odložení zasedání senátu do doby, než dostane usnesení fakultního senátu.

„Stál jsem si a stojím si dodnes za rozhodnutím jmenovat pana Ševčíka do funkce děkana,“ uvedl rektor Dvořák na začátku zasedání. Doufal, že funkce děkana jej zaváže k odpovědnosti za fakultu. „To znamená, že člověk v této roli se musí dívat především na zájmy fakulty, nikoli na zájmy svoje,“ konstatoval.

Rektor Dvořák řekl, že předpokládal, že vyjádření na dané schůzi padne. Dodal, že se obrátil na advokátní kancelář, podle které platí, že rektor může děkana odvolat a kroky obou senátů nejsou navzájem podmíněné. „Kloním se k pojetí, že jde o dva na sobě nezávislé kroky. S obsahem podání byl AS NF seznámený už v předchozích jednáních, a proto jsem svolání AS VŠE svolal,“ řekl.

Rektor ve svém proslovu předtím dodal, že se nechce vracet k tomu, co se dělo za uplynulý rok. Události ale označil jako zklamání, neboť se nenaplnilo jeho očekávání: „Že instituce, která stojí za zády děkana, ho bude motivovat k tomu, aby byl odpovědný, a nebude činit kroky, které fakultu poškozují.“

„Nikdy jsem mu nechtěl bránit v jeho názorech,“ zdůraznil ve svém proslovu. Problematický je podle něj způsob, jak a kde Ševčík tyto názory sděloval. Ševčíkovy kroky fakultě škodí, izolují ji, doplnil také. „Ztratil jsem víru a důvěru v to, že bych mohl situaci ovlivnit tak, aby k problematickým krokům a vystoupením nedocházelo,“ řekl také.

Komentoval také rozličná rozhodnutí dvou etických komisí: fakultní, která Ševčíka podpořila, a celouniverzitní, podle které Etický kodex porušil. Etickou komisi jmenoval děkan, připomněl. Do jejích kompetencí podle něj nepatří usnášet se o takové věci.

Před budovou demonstrují Ševčíkovi příznivci

Půl hodiny před začátkem zasedání akademického senátu se před budovou VŠE začali shromažďovat Ševčíkovi příznivci. Skupinka ověnčená českými vlajkami začala připravovat improvizované pódium s mikrofony. Hlouček hlídají policejní hlídky.

Na samotném zasedání je přítomných 27 členů a členek senátu. Hned na úvod se shodli, že hlasovat se bude nejpozději v 19. hodin večer. „Zasedání je plánováno s původním záměrem, tedy s hlasováním o návrhu pana rektora k odvolání pana děkana,“ uvedla mluvčí pro ČTK.

Důvodem pro nejasnosti, zda bude akademický senát o odvolání jednat či nikoli, bylo přerušení zasedání fakultního senátu minulý týden. Podle vysokoškolského zákona se totiž má fakultní akademický senát k návrhu rektora na děkanovo odvolání vyjádřit, aby o návrhu mohl jednat právě celoškolský akademický senát.

Rektor Dvořák už dříve avizoval, že pokud by akademický senát národohospodářské fakulty děkana neodvolal, chce využít své pravomoci navrhnout Ševčíkovo odvolání. Podle vysokoškolského zákona může rektor děkana odvolat pouze se souhlasem akademického senátu celé VŠE.