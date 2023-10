Pavel není intelektuál a je to v pořádku, říká bývalý protokolář Sklenář. Mezi vyznamenanými mu chyběl jeden člověk

Miroslav Sklenář Miroslav Sklenář je český úředník a manažer V letech 1996–2004 byl ředitelem protokolu Kanceláře prezidenta republiky Od roku 2004 působil ve funkci zástupce ředitele Magistrátu hlavního města Prahy Od prosince 2016 do ledna 2018 byl znovu ředitelem hradního protokolu. Na Hradě zažil všechny tři dosavadní prezidenty České republiky: Václava Havla, Václava Klause i Miloše Zemana.

Lidovky.cz: Jak hodnotíte sobotní slavnost na Pražském hradě k 105. výročí vzniku samostatného československého státu?

Osmadvacátý říjen je pro mě nejdůležitější svátek v roce. Není to jen o té večerní ceremonii. Od rána máte program na Vítkově, kladení věnců, jmenování a povyšování generálů. V pátek také došlo na přijetí diplomatického sboru. To se mimochodem za Václava Havla odehrávalo taky ve sváteční den. Dříve se také konala i vojenská přísaha. Je to soubor akcí a večer je pouze vyvrcholením.

Co se týká samotného průběhu večera, hodnotím ho jako velmi důstojný. Těžko vymyslíte něco nového. Příchod, vlajky, standarty, státní hymna, projev prezidenta, předání vyznamenání, odchod. Můžete podniknout třeba státní návštěvu, vymyslet nějaký uvítací ceremoniál, případně něco pozměnit u kladení věnců na Vítkově. Ale vymýšlet něco ve Vladislavském sále je těžké. Jsem rád, že to nezkoušeli, protože to by mohlo dopadnout špatně. Lepší je držet se toho, co se v uplynulých více jak třiceti letech osvědčilo.

Lidovky.cz: Shledal jste nějaký nedostatek?