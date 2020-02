Místo svobody gulag. Před 75 lety Sověti odvlekli v dobytčácích tisíce Čechoslováků

PRAHA Před pětasedmdesáti lety Sověti osvobodili východní část Československa. Tisíce lidí však odvlekli v dobytčácích do gulagů, aniž jim často sdělili jejich provinění. Tady jsou příběhy několika z nich.

Za tak povedenou dramatickou scénu by byl vděčný leckterý filmař. Chlapi z městečka přicházejí do společenského sálu v prvním patře radnice, někteří dobrovolně na výzvu obecního rozhlasu, aby se zapojili do oprav válkou zničené infrastruktury, jiní jsou eskortováni. Až uvnitř pochopí, že ven už se nedostanou. Několika jednotlivcům se podaří utéct například oknem a pak dál po okapu, ostatní zastaví střelba. Ačkoliv se ve věci angažuje i několik místních, vše se odehrává v režii sovětských vojáků. Muži jsou záhy deportováni neznámo kam.