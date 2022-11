Pokud rychle nezasáhneme, budeme za pár let řešit obrovský problém: nedostatek potravin. Tvrdí to čeští vědci. Spočítali totiž, že orná půda se v Česku každý den scvrkne až o třináct hektarů. To je stejné, jako kdyby najednou zmizelo dvacet fotbalových hřišť. Ať už z důvodu, že půda přijde o žádoucí přirozené schopnosti, či proto, že se na ní začne stavět.