Mezi lékaři to nepřestává vřít. Přesčasy v prosinci odmítlo téměř pět tisíc z nich

A CO V ŘÍJNU?



Pokračuje sběr výpovědí z prosincových přesčasů. Až na výjimky totiž nemají výpovědní lhůty! Pokud jste výpověď z prosincových přesčasů nestihli podat v září, učiňte tak co možná nejdříve! Nezapomeňte, výpověď, kterou si necháte pro sebe a nepošlete SML ČLK, pro nás neexistuje, prosíme o zaslání její kopie (nebudmyval@gmail.com)



Proběhne analýza již přijatých výpovědí. Zatím jsme provedli pouze jejich prosté sčítání, poslali jste nám kolem 4900 výpovědí. Je to s...kvělé číslo, děkujeme Vám! Naše síla spočívá v počtu lékařů, kteří jsou ochotni se za sebe postavit!