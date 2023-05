Zatímco ještě v loňském školním roce mohli mléčné a ovocné svačiny zdarma dostávat dvakrát do měsíce všichni školou povinní žáci (kterých bylo téměř 850 tisíc), letos se jedná jen o žáky prvního stupně (asi 525 tisíc). Dostávají ho jednou měsíčně. Potravinářská komora ČR by přitom ráda projekt rozšířila na dodávky dvakrát týdně, a to opět pro všechny žáky základních škol.