Opilého mluvčího Ovčáčka měla převézt záchranka do nemocnice, uvedl server. Musela asistovat policie

„Bylo to v pátek okolo třetí hodiny ranní. Mohu potvrdit, že policisté vyjížděli na oznámení do ulice Dělnická v pražských Holešovicích, kde se nacházel muž ve vozidle taxislužby a odmítal vozidlo opustit,“ řekl pro iDNES.cz mluvčí pražské policie Richard Hrdina.

Ten současně podotkl, že po příjezdu na místo policisté zjistili, že je muž silně pod vlivem alkoholu. „Následně ho přivolaná záchranná služba převezla do nemocnice na vyšetření. Jednalo se o muže ročník 1979,“ doplnil policejní mluvčí. Ročník narození tak odpovídá Jiřímu Ovčáčkovi, který se narodil 13. ledna 1979.

Zásah pro iDNES.cz potvrdila i mluvčí pražské záchranky Jana Poštová. „Záchranářská posádka zasahovala v ulici Dělnická u dvaačtyřicetiletého muže za asistence policie. Muž byl opilý, přičemž probíhal i transport za asistence policie. Pána jsme potom odvezli do Ústřední vojenské nemocnice na urgentní příjem s opilostí a drobným poraněním nebo škrábnutím na hlavě,“ řekla Poštová.

Redakce iDNES.cz oslovila i mluvčího Jiřího Ovčáčka, zda může celou záležitost potvrdit. Ten však doposud na SMS zprávu nereagoval.

Dluží taxikáři 350 korun

Podle informací webu aktu.cz měl nadýchat okolo dvou promile alkoholu v dechu. K převozu do nemocnice došlo po té, co měl Ovčáček využít služeb pražského taxikáře, který když Ovčáčka dovezl do Holešovic do Dělnické ulice zjistil, že hradní mluvčí nereaguje na výzvy k opuštění taxíku.

Poté, co se hradní mluvčí po několika urgencích probudil v taxíku, nadával vulgárně podle svědků záchranářům a snažil se je v sanitce napadnout. Podle vyjádření samotného taxikáře, které web aktu.cz přinesl, mu Ovčáček dluží 350 korun za taxíka.