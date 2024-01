Stavbaři rozebírají postavený most na obchvatu Klatov, firma dodala špatné díly

Oprava mostní konstrukce u osady Malá Víska nemusí mít vliv na harmonogram stavby, ale podle investorského Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) je termín dokončení obchvatu ohrožen. Řekl to ředitel plzeňského ŘSD Miroslav Blabol.

Obchvat Klatov za více miliardu korun by se měl otevřít letos v listopadu. Likvidace mostu a jeho opětovné budování stavbu nezdraží, subdodavatel prefabrikátů bere veškeré náklady na sebe. V sobotu odmítl pracovat před novináři. „Konstrukce je asi z 80 prefabrikovaných bloků, je to skládačka. Zhotovitel, Silnice Group, si objednal betonárku, kde si podle dokumentace nechal díly vyrobit,“ uvedl Blabol. Most už je celý seskládaný.

ŘSD se nelíbilo, že segmenty byly různě barevné a opravovaly se už ve výrobě. „Zjistili jsme odlupované části, které negarantují dlouhou trvanlivost. Proto jsme požádali náš útvar kontroly kvality staveb, který profometrem zjistil polohu výztuže, tedy drátů v konstrukci. Podle předpisu ŘSD musí být krycí vrstva betonu nad výztuží minimálně 45 milimetrů. Ale u více než 80 procent dílů to bylo výrazně méně, někde jen 23 milimetrů,“ řekl. Díly nevyhovovaly ani tvarově, takže mezi nimi byly spáry.

„Chceme špičkovou kvalitu 1A, takže je nejjednodušší, když je betonárka odveze a dodá na stavbu nové. Pro našeho zhotovitele to finanční problém není, protože to půjde za betonárkou, která je na to pojištěná,“ uvedl Blabol. Cena materiálu se pohybuje kolem 15 milionů Kč.

Termín dokončení obchvatu může být podle Blabola ohrožen. „Stavba má být zprovozněná ve dvou etapách. První po křižovatku se silnicí I/22 už 15. srpna. A druhá část, menší polovina, kde se nachází tato mostní konstrukce, by měla být v provozu 15. listopadu,“ řekl ředitel. Pokud to rozeberou, odvezou a začnou hned navážet novou konstrukci, tak se to dá zvládnout. „Ale je velmi pravděpodobné, že bude termín ohrožený, protože celá konstrukce už tam stojí a chybí ji jen zasypat,“ dodal.

Podle Blabola to nemohl hlavní dodavatel ovlivnit. „Betonárka, která díly vyráběla, je i seskládala. Díky tomu, že je dobrá spolupráce našeho dozoru a zhotovitele, tak se na to přišlo, odstraní se to, a nevznikne investorovi ani zhotoviteli žádná škoda,“ řekl.

Několikametrové díly mostu sundává jeřáb. „Měl by je rozebírat dnes a v neděli. S dodavatelem jsme zvolili víkend kvůli tomu, že budou volnější dálnice. Díly se povezou daleko několika tahači,“ uvedl Blabol.

Most je dlouhý asi 30 metrů s podchodnou výškou téměř šest metrů. Patří mezi menší mosty na obchvatu, kde jich bude osm. Je určený pro pěší, kteří budou pod obchvatem směřovat k zahrádkářské kolonii, ale jeho tubus je průjezdný.

Na klatovském obchvatu, který se začal stavět v listopadu 2021, už museli loni v červnu stavbaři zbourat pilíř jiného mostu. „V betonu se tehdy vytvořily díry. Už je tam nový pilíř, který postavily Silnice Group na vlastní náklady,“ řekl Blabol.

Cena stavby obchvatu s DPH je přes miliardu korun. K sobotě se dílo prodražilo o vícepráce za 95 milionů korun bez DPH.