Novela nestačí, tvrdí mladí lékaři. Jurečka a Válek promluví o přesčasech

Někteří lékaři chtějí od prosince v rámci protestu vypovědět přesčasovou práci. To by mohlo vést k omezení plánované péče.

Zástupci lékařů a odborů už ve středu jednali se zástupci legislativních odborů obou ministerstev. Sekce mladých lékařů České lékařské komory (ČLK) ale později uvedla, že novela zákoníku, která by přesčasovou práci vrátila na úroveň před letošním říjnem, nebude na odvolání prosincového protestu stačit.

Více než 5000 lékařů podle sekce na prosinec vypovědělo dobrovolnou přesčasovou práci, omezená bude podle nich zřejmě naplánovaná péče. Po schůzce na ministerstvu práce uvedli, že není akceptovatelné, aby legalizace 24hodinových směn znamenala nižší odměnu než současný stav, kdy jde o základní pracovní dobu doplněnou přesčasy.

Lékaři odvolání protestu podmínili splněním svých požadavků, mezi které patří návrat přesčasové práce na maximálně 416 místo současných 832 hodin za rok, zachování možnosti 24hodinových směn a úpravy systému postgraduálního vzdělávání lékařů.

Žádají také dodržení memoranda, které uzavřeli s vládou v roce 2011 po protestní akci Děkujeme, odcházíme. To mělo garantovat lékaři základní mzdu ve výši 1,5 až trojnásobku průměrné mzdy, tedy nástupní zhruba 60 000 korun, u nejzkušenějších až 150 000 korun měsíčně. Proti současnému stavu by to znamenalo nárůst podle délky praxe o 50 až 85 procent.