Hasiči v Mrákotíně stovkami tun kamení opevnili rybník, který hrozil protržením

Před 10. hodinou dopolední voda u prostřední výpusti rybníka podemlela silnici III/40614, která vede po hrázi. Komunikaci uzavřeli a hasiči spolu s policisty evakuovali domy pod hrází Řibřidu. Ohroženo bylo asi dvacet domů

„Situace je dost vážná,“ hlásil starosta Miroslav Požár. „Od oka je to okolo potoka dvacet domů, ale nikdo si nedovede představit, jak daleko se to může rozlít, kdyby se to strhlo,“ řekl. Evakuace se dotkla pěti desítek obyvatel

Hasiči a policisté hráz provizorně zpevnili pomocí kamenů, zatímco se rybník postupně upouštěl. „Hráz je za použití bezmála 300 tun kamene stabilizovaná. U události zasahovalo 19 profesionálních a 14 dobrovolných hasičů,“ oznámili před čtvrtou odpoledne na síti X.

Evakuovaní našli přístřeší v kulturním domě. „A čekali jsme, jak všechno dopadne. Jde to teď bezpečnostním přepadem, který jsme trochu odkryli, aby to mohlo téci víc. Tím, že to teče víc, nám to zase zatápí sklepy baráků okolo potoka. Tak budeme dál odčerpávat, jako poslední dva dny a dvě noci,“ řekl starosta.

Provoz přes hráz rybníka bude i nadále omezený. Po silnici přes hráz mohou projet jen auta do 3,5 tuny a linkové autobusy veřejné dopravy, uvedla krajská policejní mluvčí Dana Čírtková. Tam, kde je hráz narušená, se bude jezdit jedním pruhem.

Hráz prosakuje i u Hamerského rybníku v katastru Mrákotína, informovala v průběhu dne krajská policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Jen během dopoledne zasahovali hasiči v Kraji Vysočina čtyřicetkrát. Ve všech případech čerpali vodu ze zatopených sklepů, odstraňovali stromy a monitorovali rozvodněné toky. V noci chránili hasiči v Dobroníně na Jihlavsku pomocí pytlů s pískem místní domy před rozlitou vodou ze Zlatého potoka.

Na Vysočině stouply na nejvyšší povodňový stupeň Moravská Dyje v Janově, Jihlava v Ptáčově, Bransouzích, Oslava v Dolních Borech, Svratka v Dalečíně, Sázava v Chlístově, Sázavě a ve Světlé nad Sázavou.

Včera měli v hasiči kraji kolem 300 zásahů, většinu z nich kvůli vodě a počasí, byl to nejnáročnější Štědrý den za posledních pět let.