Dělník zemřel po pádu do šachty metra D. Možná to byla sebevražda, říká policie

„Dnes ráno jsme byli zhotovitelem informováni o nálezu mrtvé osoby na staveništi metra D. Podle dostupných informací se nejedná o pracovní úraz, ale údajně o sebevraždu. Je nám nesmírně líto, že došlo k lidské tragédii. Případ je v šetření policie,“ uvedl vedoucí odboru komunikace DPP Daniel Šabík.

„Na místě by nalezen muž bez známek života. Veškeré okolnosti se vyšetřují,“ sdělila tisková mluvčí pražských záchranářů Jana Poštová.

Stavba metra D započala 21. dubna 2022, kdy pražský dopravní podnik spolu s představiteli města zahájil stavbu první části linky metra D z Pankráce do Písnice. Jako první se začala stavět část trasy ze stanice Pankráce do stanice Olbrachtova. Práce na prvním úseku metra D budou trvat zhruba do přelomu let 2025 a 2026. Stavbu provádějí společnosti Hochtief, Subterra a Strabag.

Na první úsek z Pankráce na Olbrachtovu naváže část z Olbrachtovy na Nové Dvory. Náklady na stavbu by měly být při započtení inflace předběžně 52,09 miliardy korun. Přesná cena ale vzejde až z výsledku soutěže na stavebníka pro druhý zmíněný úsek. Jako poslední bude vybudován úsek z Nových Dvorů do Depa Písnice.

