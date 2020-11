Muž se vloupal do domu v Praze-Suchdole a vyhrožoval jeho zapálením. Policie ho dopadla

Praha Pražští policisté obvinili 27letého muže, který se podle nich v pátek vloupal do rodinného domu v Praze-Suchdole. Lupič požadoval po majitelce klíče od auta a peněženku, přičemž vyhrožoval zapálením domu. Hodinu po činu byl pravděpodobný pachatel zadržen v Praze-Dejvicích a nyní je ve vazbě, informoval v pondělí mluvčí pražské policie Jan Rybanský. V případě odsouzení muži hrozí až deset let vězení.

Do domu v suchdolské ulici Spálený mlýn se pachatel dostal po rozbití přízemního okna v pátek 13. listopadu v časných ranních hodinách. Nezvyklý hluk probudil majitelku domu, která muže vyzbrojeného dřevěnou latí zahlédla ze schodiště. Přistižený lupič začal na majitelku domu křičet a požadoval vydání klíčů od auta a peněženky, hrozil, že jinak dům zapálí.



„Žena zachovala duchapřítomnost, celá vystrašená a z obavy o život svůj i dětí, které v tu chvíli spaly v ložnici, vyhověla a požadavek splnila,“ popsal dramatickou situaci Rybanský. Poté co lupič odjel, žena zavolala policii.

Lupič v ukradeném voze odjel do Dejvic. Na ulici Jugoslávských partyzánů zablokoval jiné auto, do kterého chtěl přesednout. To se mu však nepodařilo, a tak pokračoval v jízdě, kterou ale záhy ukončil defekt. To už po něm v Dejvicích pátralo několik policejních hlídek. „Hodinu po oznámení podezřelého zadrželi policisté dopravní služby schovaného pod zaparkovaným vozem v areálu nedaleké školy,“ popsal konec pátrání Rybanský. Muže kriminalisté obvinili z trestných činů loupeže a omezování domovní svobody.