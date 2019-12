Vyhrožoval stejným útokem na nemocnici jako v Ostravě. Policie muže zadržela, byl opilý

Uherské Hradiště Osmapadesátiletý muž ve čtvrtek odpoledne telefonicky vyhrožoval, že by se v nemocnici v Uherském Hradišti mohlo stát to, co v úterý ve Fakultní nemocnici v Ostravě. Policie ho zadržela, v pátek ho obviní ze šíření poplašné zprávy, navrhne také jeho vzetí do vazby. V případě odsouzení hrozí muži jeden rok až pět let vězení, uvedl náměstek ředitele pro vnější službu Krajského ředitelství policie Zlínského kraje Bohdan Varyš.

V nemocnici v Ostravě v úterý dvaačtyřicetiletý muž zastřelil šest lidí, další člověk podlehl zranění později. Vrah asi tři hodiny po útoku v Děhylově na Opavsku spáchal sebevraždu. Muž, který ve čtvrtek telefonicky vyhrožoval uherskohradišťské nemocnici, má podle policie devět záznamů v rejstříku trestů, jde o záznamy násilného i majetkového charakteru. Na lince 158 krátce po 15:00 anonymně uvedl, že má zdravotní potíže a nikdo ho nechce vyslyšet. Do nemocnice vzápětí po telefonátu vyjelo několik policejních hlídek, některé vstupy do areálu byly uzamčeny. Policie muže z Uherskohradišťska dopadla zhruba dvě hodiny po telefonátu v bytě ve Zlíně, v dechu měl 1,96 promile alkoholu. Policisté zjistili, že muž nevlastní žádnou legálně žádnou zbraň.