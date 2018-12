Pražská policie řeší od Vánoc již dva pokusy o vraždu. Napadení matky a pobodání při potyčce

PRAHA Pražští kriminalisté obvinili osmatřicetiletého muže, který podle nich druhý svátek vánoční v Modřanech napadl svou sedmašedesátiletou matku, vážně ji zranil a poté se v bytě zabarikádoval, z pokusu o vraždu. Současně podali státnímu zástupci návrh na uvalení vazby, uvedl ve čtvrtek policejní mluvčí Tomáš Hulan. Pokusem o vraždu skončila den po Štědrém dnu také potyčka dvou mužů v Praze 9, při níž starší pobodal mladšího. Oběma obviněným hrozí až 18 let vězení.

Muž z Modřan byl obviněn ze zvlášť závažného zločinu pokus o vraždu, informoval Hulan. Prošetřování je ale podle něj zatím na začátku, bude potřeba například nechat zpracovat znalecké posudky z různých lékařských oborů.



Obviněný se ve středu po napadení matky zabarikádoval v bytě, který i přes výzvy vyjednávače odmítal opustit. Policejní zásahová jednotka se do bytu v Urbánkově ulici násilně dostala, útočníka s použitím zásahové výbušky, taseru a dalších donucovacích prostředků zpacifikovala a zadržela. Ženu se středně těžkými zraněními převezla záchranná služba do Ústřední vojenské nemocnice.

Z pokusu o vraždu obvinili pražští policisté také čtyřiapadesátiletého muže, který se 25. prosince pohádal s jiným mužem v Zacharské ulici a poté ho bodl nožem s téměř dvaceticentimetrovou čepelí do břicha. „Jednatřicetiletý muž skončil v péči záchranářů, kteří ho promptně převezli do nemocnice. Čepel nože totiž pouze o několik málo milimetrů minula životně důležité orgány. Pokud by byly tyto orgány zasaženy, nastala by podle tvrzení lékařů u zraněného smrt během několika málo minut,“ dodal Hulan.