Muž ze Sokolovska několik let vydíral a týral svou matku. Hrozí mu 8 let vězení

Kraslice (Sokolovsko) Až osm let vězení hrozí třiadvacetiletému muži z Kraslic na Sokolovsku, který několik let týral svou matku. Kriminalisté ho obvinili z vydírání a týrání osoby žijící ve společné domácnosti, nebezpečného vyhrožování, porušování domovní svobody a krádeže, řekla policejní mluvčí Soňa Podlahová. Muž byl vzat do vazby.

Obviněný bydlel se svou matkou od roku 2011. „Žena musela vytrpět mnoho slovních urážek a výhružek,“ uvedla mluvčí. Záminky byly například nespokojenost s chodem domácnosti a se zajištěním jeho potřeb. Agresivní chování vyvolala například situace, kdy mu matka nechtěla dát peníze. Syn jí vyhrožoval fyzickým napadením a smrtí.

Během loňských Vánoc a dále od února 2019 podle policie svou matku vulgárně napadal několikrát týdně. „Žena byla natolik vyděšená, že se svého syna ptala, zda může například vařit nebo uklízet, aby ho tím nerušila,“ uvedla mluvčí. V několika případech se snažila syna požádat, aby si našel zaměstnání a mohl jí přispívat na chod domácnosti. Za to jí nadával.

Jeho chování vyvrcholilo letos 10. června večer. Muž konzultoval s matkou možný pracovní pohovor, což v něm vyvolalo vztek. „Odešel do kuchyně, kde si ze svých věcí vzal do ruky sečný předmět, vrátil se a začal jím šermovat matce před obličejem. Po celou dobu jí vyčítal, že mu nic nekoupí a že mu s jeho otcem zkazili život,“ uvedla Podlahová. Pak údajně ženu píchal do krku a nutili ji, aby si ublížila sama, což odmítla. Z její peněženky odcizil 10 000 korun. Žena utekla z bytu a zavolala policejní hlídku, dodala mluvčí.