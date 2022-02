‚Může za to Babiš a jeho vláda‘. Šéf hnutí ANO představil na volebním sněmu novou knihu

Knížka je k dispozici ve dvou verzích, s modrou a červenou obálkou a má lehce provokativní název, protože dosud se sloganem „Za všechno může Kalousek“ chlubil bývalý ministr financí a exšéf TOP 09 Miroslav Kalousek.

„Poprvé se zde dozvíte, co všechno jsme pro tuto zemi a její občany udělali a také něco, co má velice rád Andrej Babiš. Čísla. Data. Fakta,“ píše Babiš na obálce novému paperbacku, jímž bude oslovovat voliče.

Na podzim jsou komunální volby, volby v Praze a začátkem příštího roku volby prezidentské. Babiš již připustil, že by se jich mohl účastnit. Definitivně to chce potvrdit až v září.

„Kdybychom sem měli sepsat všechny naše úspěchy, tak by tato kniha byla mnohem tlustší,“ napsal do předmluvy ke své třetí knížce Babiš. První nesla název „O čem sním, když náhodou spím“, druhá „Sdílejte, než to zakážou“.

„Z úst tradičních politiků stále dokola slyšíte, v jakém katastrofálním stavu je naše země a jak všechno musejí dávat do pořádku. Není to pravda. Manipulují s fakty, vytrhují věci z kontextu a naši práci soustavně shazují. Nepřiznají nám jedinou zásluhu, ale o to víc se našimi výsledky chlubí,“ tvrdí v knížce, která má podobu útlého paperbacku, expremiér Babiš.

„Celkem jsme naše podniky, zaměstnance a občany podpořili za dva roky covidu více než 550 miliardami korun,“ uvádí bývalý premiér příklad toho, co udělala jeho vláda.