Depozitáře českých muzeí, a to i těch méně známých a regionálních, často obsahují cenné a zajímavé artefakty, po kterých touží srdce mnohého sběratele. Může jít například o vzácné mince, knihy, listiny nebo cokoli z pozůstalosti známého člověka.

A podle Asociace muzeí a galerií by mohla brzy v Česku nastat situace, kdy by tyto kousky mohly být z muzeí prodávány pod cenou, a vyloučeny prý nejsou ani případy, kdy by se někdo mohl na získání konkrétní věci cíleně zaměřit.