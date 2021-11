Zeman by podle Mynáře mohl jmenovat Fialu premiérem v řádu týdnů, sejít se chce s kandidáty na ministry

Mynář nechal připravit rozhodnutí prezidenta o přijetí demise, kterou dnes v návaznosti na konec ustavující schůze sněmovny schválil kabinet ANO a ČSSD.

Zeman je v ÚVN měsíc, 4. listopadu byl přeložen z jednotky intenzivní péče, od pondělí by měl být na běžném oddělení, což mu umožní také přijímat návštěvy. „Pan prezident chce rozhovor s panem Fialou, rád by se scházel i s adepty na ministry,“ řekl novinářům Mynář poté, co vypovídal na policii k okolnostem Zemanovy hospitalizace. Bude na další domluvě, kdy se schůzky uskuteční, doplnil.

Prezident v úterý pověřil Fialu jednáním o sestavení vlády, koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a PirSTAN den předtím podepsaly koaliční dohodu. Jmenovat Fialu by mohl Zeman podle Mynáře v řádu týdnů. „Budu-li optimistou, tak krátkých týdnů, bude-li povolen přesun do Lán, pak už nic nebrání tomu, aby osobně jmenoval pana premiéra,“ uvedl.

Kabinet ANO a ČSSD dnes podal demisi, Zeman by ji mohl přijmout ještě dnes. „Mohu potvrdit, že do kanceláře byla doručena demise. Já jsem nechal připravit rozhodnutí prezidenta republiky, které mně předtím avizoval, a pokud ho pan prezident dneska v odpoledních hodinách podepíše, tak bude další ústavní krok, to znamená vládnutí vlády pana premiéra Babiše v demisi,“ řekl Mynář.