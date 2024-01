Majitelé dodávek budou platit vyšší mýtné, vzroste až patnáctinásobně. A dolehne to na e-shopy

Majitele dodávek vážících včetně nákladu od 3,5 do 7,5 tuny čeká od 1. března nepříjemná novinka. Měli by totiž začít platit zhruba třináctkrát až patnáctkrát vyšší mýtné, než tomu bylo doteď. Dosud za jízdu po dálnici platili zhruba pět haléřů za kilometr, podle návrhu novely vyhlášky o mýtném připraveného ministerstvem dopravy to má být 78 haléřů. O trochu méně, ale stále třináctkrát více než doposud budou platit i za jízdu po silnicích I. třídy.

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou 45 %