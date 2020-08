V Tišnově vykolejila část vlaku z Prahy do Brna, 150 lidí se evakuuje. Trať je zavřená

V Tišnově na Brněnsku vykolejily ve čtvrtek dopoledne poslední dva vagony rychlíku Vysočina jedoucího z Prahy do Brna. Vozy ale nejsou převrácené, řekla ČTK mluvčí Českých drah Gabriela Novotná. Podle mluvčí jihomoravských záchranářů Michaely Bothové se událost obešla bez zranění.

Z vlaku bylo evakuováno 150 lidí. Trať je podle Novotné zavřená, České dráhy zajišťují náhradní autobusovou dopravu. Předpokládané zprovoznění trati je v 18:00.

Zatím není jasné, co se stalo, ve hře je technická závada. Vše se vyšetřuje. „Vykolejily dva vozy, ale nejsou převrácené, stojí rovně. Zatím je to bez zjevných zranění, na místě je evakuace asi 150 lidí,“ řekla Novotná. Záchranná služba původně poslala na místo čtyři posádky včetně vrtulníku. „Je to ale bez zranění. S cestujícími jsme komunikovali a nikdo nebyl ve stavu, že by vyžadoval naše ošetření,“ uvedla Bothová.

Podle mluvčího policie Bohumila Maláška jel vlak z Prahy a Havlíčkova Brodu směrem na Brno a mezi přejezdem v Předklášteří a tišnovským nádaržím kolejil. Trať vedoucí přes Vysočinu není hlavním koridorem, ten vede přes Pardubice a Českou Třebovou.