Na jihlavské radnici budou znovu povinné roušky, zvažuje se i MHD

Jihlava Jihlavský magistrát zavede od pondělí 13. července povinné nošení roušek při vstupu do budov úřadu. Přímo na magistrátu se sice nemoc covid-19 zatím neprojevila, ale nemocná je jedna spolupracovnice města. Radnice tak chystá preventivně další opatření, znovu by mohly být povinné i roušky v MHD. V sobotu to v tiskové zprávě sdělil mluvčí magistrátu Radovan Daněk.

Tři zdravotní sestry v Jihlavě mají potvrzenou nákazu covidem-19. Testovat se budou jejich klienti Podle testů, které dosud absolvovali lidé z vedení města i úředníci, jsou všichni zdraví. Pozitivní test měla pouze jedna pracovnice z komise pro občanské záležitosti, která s magistrátem spolupracuje externě. Radnice nyní zjišťuje, s kým se žena setkala, a preventivně připravuje další testy. Hygienici teď čekají na výsledky dalších 70 testů.

„Od pondělí bude povinné nošení roušek při vstupu na pracoviště našeho úřadu,“ uvedla primátorka Jihlavy Karolína Koubová (Fórum Jihlava). V pondělí zasedne krizový štáb města a připraví další opatření. Větrný Jeníkov má 14 nemocných s koronavirem. Zavírat se nebude, v čekárně se nikdo nenakazil Z bezpečnostních důvodů upravují provoz i Domov Stříbrné terasy nebo Alzheimer centrum. Od pátku platí zákaz návštěv v jihlavské nemocnici a v zařízeních Integrovaného centra sociálních služeb, jehož zdravotnice měly pozitivní testy. Jiří Kos, ředitel sekce ochrany a podpory veřejného zdraví krajské hygienické stanice, uvedl, že situaci komplikuje fakt, že pozitivní testy vycházejí i lidem, kteří neměli žádné příznaky onemocnění. Případy podle Kose souvisí s ohniskem ve Větrném Jeníkově na Jihlavsku, kde se nákaza covidem-19 potvrdila na konci minulého týdne. Do čtvrtka tam testy prokázaly 15 nemocných. Na Kutnohorsko se od soboty vracejí roušky. Opět budou platit mimořádná opatření V pátek se nemoc prokázala u tří zdravotních sester jihlavských sociálních služeb. Testovat se budou desítky jejich klientů. Ve stejný den se covid-19 potvrdil u sedmi dalších lidí. Testy na koronavirus musejí podle hygieniků podstoupit někteří zaměstnanci jihlavské nemocnice kvůli hospitalizaci pacientky, u níž se prokázal covid-19. Dva nakažení se potvrdili i v obci Opatov na Jihlavsku. Jak uvedl Český rozhlas, v obci chtěli otevřít hasičskou zbrojnici, ale kvůli nákaze akci, kde čekali 500 až 700 lidí, přesunuli na 15. srpen. Ve Větrném Jeníkově je povinné nošení roušek, v pátek obec informovala, že tamní děti se nově nemohou minimálně do konce července účastnit letních táborů.