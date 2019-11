Fulnek Na silnici 57 u Hladkých Životic na Novojičínsku se v úterý ráno srazilo osobní a nákladní auto. Řidič osobního vozu střet nepřežil. Silnice je v místě nehody zavřená, objízdná trasa vede přes Stachovice a Hladké Životice.

Vyplývá to z informací na webu dopravní policie a od policejního mluvčího Reného Černohorského.

Nehoda se stala krátce po 6:30. Řidič fabie jedoucí od Nového Jičína vjel do protisměru, kde se čelně střetl s kamionem. Nákladní auto sjelo po nehodě do příkopu. Čtyřiapadesátiletý řidič osobního vozu nehodu nepřežil. Jeho zraněného spolujezdce odvezli záchranáři do nemocnice.