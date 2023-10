Psací stroj, pero, kuchařky a gramodesky, letiště má unikátní portrét Havla

Dílo ve středu jeho autor Patrik Proško představil novinářům a s bývalou první dámou Dagmar Havlovou a někdejším Havlovým mluvčím Michaelem Žantovským ho slavnostně odhalil.

Proško vytvořil instalaci technikou založenou na efektu optického klamu. Portrét je viditelný jen z určitého úhlu pohledu, po jeho opuštění se mění v nesourodou skrumáž věcí.

Podle autora je dílo složené z více než 3000 předmětů a dokumentů. Sochař je sesbíral od lidí či dostal od institucí a nadací, které nesou Havlovo jméno či následují jeho odkaz.

Součástí je i knihovna a knihy

„Celá socha stojí na autentických dokumentech z doby od 60. let až po 90. léta. Především jsem chtěl zdůraznit to, co Havel byl nejvíc – spisovatel a dramatik,“ uvedl autor.

Na portrét bývalého prezidenta proto použil vícero psacích strojů a psacích potřeb. Součástí je i knihovna a knihy. Proško zachytil rovněž některé Havlovy záliby. Do instalace použil kuchařky, modely aut i gramofonové desky.

„Instalace je ale tvořena i mnohem většími předměty, například radiátorem s kovovými pouty z dob komunismu, který má připomínat tvrdé výslechy StB, nebo hliníkový sud, tradiční symbol Havlova působení v pivovaru,“ uvedl sochař. Nechybí ani česká vlajka z pravého sametu jako odkaz na sametovou revoluci nebo Havlův osobní symbol – srdce.

Havlová novinářům řekla, že by podle ní Havel instalaci velmi ocenil. „On nechtěl žádný piedestal, žádnou sochu na piedestalu. Tohle by se mu strašně líbilo,“ řekla. Dodala, že i ona prostřednictvím nadace a knihovny dodala na portrét různé předměty.

Instalaci zapůjčilo pražskému letišti IAM Illusion Art Museum Prague. K vidění bude podle zástupců letiště nejméně rok.