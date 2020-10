Na prestižní soudní post EU s půlmilionovým platem má nakročeno David Petrlík

Praha Novým soudcem Tribunálu Soudního dvora Evropské unie by se měl stát David Petrlík. Vyplývá to z informací, které získaly Lidovky.cz ze dvou na sobě nezávislých zdrojů z justice. Tendr na nového soudce prestižní unijní instituce proběhl ve čtvrtek. A Petrlík, který je bývalým tajemníkem soudce Evropského soudního dvora Jiřího Malenovského, zaujal porotu nejvíce.

V porotě kromě mistryně spravedlnosti Marie Benešové zasedla i trojice nejvýše postavených soudních kapacit v zemi – předseda Ústavního soudu Pavel Rychetským, šéf Nejvyššího soudu Petr Angyalossy i předseda Nejvyššího správního soudu Michal Mazanec. Dále pak v ní byli dva náměstci ministra zahraničí a zástupci České advokátní komory a akademické obce.



David Petrlík.

Šéfka české justice Benešová ale nechtěla výsledek komentovat. „Včas se to dozvíte. Nemohu to však dávat tisku dříve, než uvědomím o výsledku kandidáty samotné,“ napsala Lidovky.cz ministryně. Podle informací redakce se musí výsledek nejprve doručit uchazečům datovou schránkou.

Celkem se o místo v Lucemburku hlásilo sedm lidí. „Na každého uchazeče vycházelo asi 45 minut. Probíhalo to od rána do odpoledne. Každý z členů poroty měl otázky na motivaci i jeden dotaz, řekl bych zkouškový,“ popsal čtvrteční kolečko pohovorů jeden z účastníků. Web Česká justice už dříve upozornil, že mezi zájemci byl i exministr spravedlnosti Robert Pelikán.

Řeší zásadní spory. A má štědré benefity

Tribunál je první instancí Evropského soudního dvora, který je nejvyšší právní instancí EU a odpovídá za jednotný výklad a aplikaci evropského práva. Každá členská země v EU může mít v Tribunálu po dvou zástupcích, v Soudním dvoře EU pak jednoho. Cesta k vysněnému místu však není snadná. Kromě řady formálních kritérií včetně právnického vzdělání, ovládání francouzštiny a ještě jednoho úředního jazyka EU, musí být kandidát minimálně deset let v oboru. Ani to ale nestačí, vítěz státního tendru musí projít i složitým schvalovacím kolečkem.

Petrlíkovu nominaci musí nejprve projednat Výbor pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny a též výbor pro záležitosti EU v Senátu. Až teprve poté ho schválí vláda. Na závěr přichází posvěcení od hlav států a vlád EU.

Za to se ale může těšit minimálně šest let na plat, který v současnosti vychází na 518 tisíc korun měsíčně a dalších až jedenáct typů příspěvků a benefitů. Jedním z nich je i štědrý důchod.

Soud rozhoduje o sporech uvnitř Unie. Pokud by například Česko začalo stavět nový jaderný blok v Dukovanech proti vůli některého ze sousedů, mohla by žaloba skončit právě u Soudního dvora EU. Ten by přezkoumával soulad s unijním právem a smlouvami.

Česko má v tribunálu nárok na dvě místa. Jedno zastává v současnosti Petra Škvařilová-Pelzl a druhé se v říjnu uvolnilo po soudci Janu M. Passerovi. Právě na jeho post by si Petrlík mohl sednout.

Petrlík je nyní vedoucím právního odboru v Agentuře pro evropský globální navigační satelitní systém (European GNSS Agency). Původně studoval na právnické fakultě Západočeské univerzity a na univerzitách v Pasově a Paříži. Titul doktor práv získal na pražských právech. Po studiích pracoval na ministerstvu zahraničních věcí v odboru vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Soudním dvorem EU. V letech 2004 až 2015 byl referendářem (tajemníkem soudce) právě na zmíněném soudu. Vyučuje na Právnické fakultě UK. V minulosti se už o funkci soudce Tribunálu ucházel v roce 2015. Tehdy ale neuspěl.