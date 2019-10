Na silnici I/50 na Uherskohradišťsku havarovala dodávka, čtyři lidé jsou zranění. Provoz v místě je omezený

UHERSKÉ HRADIŠTĚ Na silnici I/50 u Hradčovic na Uherskohradišťsku havarovala ve středu krátce po 05:00 dodávka. Cestovalo v ní pět lidí z ciziny, čtyři z nich utrpěli zranění. Řidiče zřejmě přemohla únava, sdělila policejní mluvčí Milena Šabatová. Provoz na jednom z hlavních tahů ze Zlínského kraje na Slovensko je omezený, řidiči místem projedou pouze jedním jízdním pruhem.

„Šestačtyřicetiletý řidič dodávky jel směrem na Uherský Brod a zřejmě upadl do mikrospánku. Vozidlo tak vyjelo vpravo mimo silnici a narazilo do stromu. Tři ženy a jeden muž utrpěli zranění prozatím nezjištěného rozsahu. Přivolaní záchranáři zraněné osoby převezli do nemocnice. Řidič vyvázl bez zranění,“ uvedla mluvčí. Požití alkoholu před jízdou policisté u řidiče vyloučili dechovou zkouškou.



Jízdní pruh silnice I/50 ve směru od Drslavic na Uherský Brod je neprůjezdný. „Doprava je v místě řízena kyvadlově,“ doplnila Šabatová. Policie apeluje na řidiče, aby místem projížděli s opatrností.