Na Teplicku se volí Kuberův nástupce do Senátu, lidé mají na výběr z 9 kandidátů

Teplice Na Teplicku začaly v pátek odpoledne doplňovací volby do Senátu, v nichž se rozhodne o nástupci Jaroslava Kubery (ODS), který v lednu nečekaně zemřel. Vítěz voleb se ujme mandátu v horní parlamentní komoře na zbytek Kuberova funkčního období, tedy do 13. října 2024. Voliči vyberou nového senátora z devíti kandidátů. Čas na to mají do sobotních 14:00, kdy se volební místnosti uzavřou.

Hlasování doprovází kvůli epidemiologické situaci zvýšená hygienická opatření. Lidé musí mít při vstupu do budov roušky, které si sejmou jen kvůli ověření totožnosti. Všude bude k dispozici také dezinfekce a volební komisaři budou mít mezi sebou rozestupy. Doplňovací senátní volby na Teplicku by se měly konat do 30. června, plánuje vnitro Ve volebních místnostech budou lidé upozorněni rovněž na to, že z registrovaných adeptů dodatečně odstoupil Tomáš Tožička (Česká pirátská strana), důvodem byla kontroverzní vyjádření na sociálních sítích. Z původně oznámených deseti kandidátů, jejichž hlasovací lístky dostali i do poštovních schránek, tak budou občané vybírat z devíti. Výsledky hlasování bude Český statistický úřad průběžně zveřejňovat po skončení voleb na webu. Volební účast při posledních senátních volbách na Teplicku v roce 2018 činila v prvním kole 35,64 procenta a ve druhém kole 15,73 procenta. Kubera tehdy zvítězil nad ředitelem teplického gymnázia Zdeňkem Bergmanem, který kandiduje za hnutí Senátor 21 s podporou TOP 09, Liberálně ekologické strany a Strany zelených znovu. Mandát chce získat i teplický primátor Hynek Hanza (ODS) nebo ústecký hejtman Oldřich Bubeníček (KSČM). Vláda při odložení voleb na Teplicku jednala mimo svou pravomoc, tvrdí správní soud Lidé měli nového senátora volit na přelomu března a dubna. Vláda ale hlasování odložila kvůli krizovým opatřením v souvislosti s epidemií koronaviru. Nejvyšší správní soud následně uvedl, že kabinet jednal mimo své pravomoci. Proti postupu kabinetu se ohradil i Senát a vyzval vládu, „aby ani v současné mimořádné situaci nerezignovala na výkon státní moci výhradně v mezích jí vymezených pravomocí a působnosti“. Vláda poté schválila nový zákon, kterým konání voleb určila nejpozději na červen.