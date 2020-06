Senátorem za Teplicko byl místo zesnulého Kubery zvolen primátor Hanza, získal 57 procent hlasů

Teplice Novým senátorem za Teplicko byl v sobotu zvolen teplický primátor Hynek Hanza (ODS). Ve finále doplňovacích voleb porazil ředitele gymnázia Zdeňka Bergmana (za hnutí Senátor 21). Po sečtení výsledků ze všech okrsků získal Hanza 57,17 procenta hlasů.

Výsledky zveřejnil Český statistický úřad na volebním webu. Hanza po zvolení ČTK řekl, že se vzdá všech krajských funkcí včetně postu krajského zastupitele, aby mohl skloubit práci senátora i teplického primátora.

„Podle mě se tyto funkce dobře doplňují, politika na pozici primátora se dá dobře přenášet do návrhů zákonů, protože ten střet s běžným životem, si myslím, že je potřeba, aby měl v senátorských zákonech významnou stopu,“ řekl Hanza ČTK. Doplnil, že v Senátu chce navázat na svého předchůdce Jaroslava Kuberu (ODS). Chce prosazovat ochranu osobních svobod jedinců a optimalizaci státu na efektivní úroveň, která podle něj slouží, nikoliv káže. „To jsou nejzásadnější věci, které se musí prolínat do všech zákonů. Nejvíc by bylo dobré zákony co nejvíce zjednodušit, zmenšit, aby byly pochopitelné pro občany,“ doplnil.

Z vítězství se ale Hanza tolik neradoval a řekl, že oslavu bude provázet vzpomínka na zesnulého předchůdce. „Přál bych si, abych neměl tyhle starosti a mohl se o ten mandát starat dál pan Kubera,“ dodal nový senátor s tím, že vítězství je trochu hořké.

Hlasovat přišlo jen 9,26 procenta voličů, což je druhá nejnižší účast v dosavadní historii doplňovacích voleb do českého Senátu. Výsledky tak byly známy za zhruba 80 minut po uzavření volebních místností. Méně lidí přišlo jen k doplňovacím senátním volbám v Praze 10 v září 2014, a to 8,75 procenta.

Přehled senátorů na Teplicku Jaroslav Musial (ČSSD) 1996 až 2000 Jaroslav Kubera (ODS) 2000 až 2020 (zemřel; znovu zvolen 2006, 2012, 2018) Hynek Hanza (ODS) od 2020

Hanza se stane i v Senátu nástupcem svého předchůdce v čele Teplic Kubery, který v lednu náhle zemřel. Hanzovo zvolení bude znamenat i to, že senátorský klub ODS bude mít 19 členů stejně jako dosud nejpočetnější klubu Starostů. Porážka Bergmana, který před dvěma lety podlehl i Kuberovi, pak nechá Klub pro liberální demokracii - Senátor 21 šestičlenným a tedy početně nejmenším.

Na uspořádání Senátu volby na Teplicku nic významně nezmění. Rozložení sil bude platit až do podzimu, kdy se v říjnu spolu s krajskými uskuteční řádné senátní volby na třetině území republiky. Teplicka se letošní podzimní senátní volby týkat nebudou. Hanza se totiž ujme senátního mandátu po složení slibu na zbytek Kuberova funkčního období, tedy do 13. října 2024.

Hanza byl pokládán za mírného favorita vzhledem k tomu, že před týdnem vyhrál první volební kolo se ziskem 29,73 procenta hlasů. Bergman do finále postoupil díky 22,15 procenta hlasů.

Kuberova nástupce v horní komoře si měli lidé původně vybírat už na přelomu března a dubna. Vláda ale hlasování odložila kvůli epidemii koronaviru. Nejvyšší správní soud následně uvedl, že kabinet jednal mimo své pravomoci. Vláda proto následně musela nechat Parlamentem schválit zákon, který konání voleb určil nejpozději na červen. Volby na Teplicku i nyní kvůli nákaze doprovázela zvýšená hygienická opatření.