O senátorské křeslo po Kuberovi se v druhém kole voleb utká primátor Teplic a ředitel gymnázia

Profily postupujících do druhého kola (řazeni abecedně): Zdeněk Bergman (60; nestraník za hnutí Senátor 21) - Učitel, dlouholetý ředitel Gymnázia Teplice (od roku 1992). O senátorský mandát se ucházel již na podzim 2018, ve druhém kole prohrál s obhájcem mandátu Jaroslavem Kuberou (ODS). Angažuje se také v komunální politice, od roku 2014 je teplickým zastupitelem (jako nezávislý za Volbu PRO! Teplice). V roce 2012 se na společné kandidátce SNK ED a Strana Zdraví Sportu Prosperity neúspěšně ucházel o mandát krajského zastupitele. Narodil se 16. srpna 1959 v Teplicích. Vystudoval učitelství matematiky a zeměpisu na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy (1983), kde v rámci postgraduálního studia získal titul doktor přírodních věd. Po studiích nastoupil jako pedagog do teplického gymnázia, jeho ředitelem je již 28 let. Angažuje se i v několika nepolitických spolcích, působil také ve vědecké radě Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (2011 až 2018). Je ženatý, má dceru. Hynek Hanza (42; ODS) - Primátor Teplic (od roku 2018), teplický zastupitel (od 2010), zastupitel Ústeckého kraje (od 2016). V čele města před necelými dvěma lety vystřídal Jaroslava Kuberu, který se rozhodl po 24 letech ve funkci nepokračovat. Členem ODS je od roku 1997, jeho otec patřil k zakladatelům strany v Teplicích. "Na plakátech jsem v tandemu s náměstkem Hynkem Hanzou. Toho jsem si vychoval, je to stejná držgrešle jako já," řekl o něm před komunálními volbami 2018 Kubera. Hanza se narodil 14. října 1977 v Teplicích, vystudoval bakalářský obor na Ekonomické fakultě Technické univerzity v Liberci. Při škole a po ní prošel řadou zaměstnání, pracoval i jako kurýr, nakonec se začal věnovat činnosti realitního makléře, působil i jako ředitel realitní kanceláře. V komunálních volbách kandidoval už v letech 1998 a 2002, uspěl až na podzim 2010, kdy se rovnou stal i náměstkem primátora, o čtyři roky později byl zvolen prvním náměstkem Je ženatý, má syna.