Na základě dokumentu V síti o zneužívání dětí policie vyšetřuje 9 lidí. Jeden sexuální predátor už dostal podmínku

Praha Dokument Víta Klusáka a Barbory Chalupové V síti, který je šokující výpovědí o zneužívání dětí na internetu, bude součástí osvětové kampaně ve školách. Promítání snímku, nad kterým převzalo záštitu ministerstvo školství, si mohou školy objednat. Premiéru v kinech bude mít dokument 27. února.

Materiály natočené dokumentaristy prověřili pražští kriminalisté a podezírají devět lidí z přečinu pokus o navazování nedovolených kontaktů s dítětem, za což hrozí až dva roky vězení, uvedl mluvčí pražské policie Jan Daněk.



S policisty tvůrci spolupracovali od začátku natáčení, radili se s nimi, uvedla výkonná producentka filmu Pavla Klimešová. „Předali jsme jim i natočené materiály. Víme, že na základě nahrávek už proběhlo pár obvinění a někteří útočníci byli už i odsouzeni v rámci zkráceného řízení,“ dodala.

Policejní mluvčí sdělil, že žádný z devíti vyšetřovaných ve věku 21 až 62 let nemá kriminální minulost. Jeden z případů kriminalisté kvůli místní příslušnosti předali do Ústí nad Labem, druhý byl odložen a další podmínečně zastavil státní zástupce. „V dalších dvou případech byl ze strany kriminalistů podán návrh na podání obžaloby. Jeden z těchto případů již skončil u soudu a pachatel odešel s desetiměsíčním trestem odnětí svobody s odkladem na tři roky,“ uvedl Daněk.

Vyšetřování pokračuje u čtyř podezřelých, mezi kterými je i jedna žena. Kriminalisté totiž podle mluvčího zjistili, že mají na svědomí i další trestnou činnost, která nemá s filmovým dokumentem souvislost. „Jedná se o trestné činy svádění k pohlavnímu styku, sexuální nátlak, šíření pornografie a zneužití dítěte k výrobě pornografie,“ doplnil Daněk.

Přístupný bude dokument lidem od 15 let. Kratší verze s názvem V síti: Za školou trvající 63 minut, budou moci zhlédnout děti od 12 let. „Máme za sebou projekci pro asi 70 dětí ve věkovém rozmezí 11 až 14 let a byl to obrovský zážitek, protože následovala oboustranná dvouhodinová diskuse. Děti nás zahrnuly dotazy a my jsme se jich potom ptali, co si z toho pamatují. Měli jsme především radost, že z té verze V síti: Za školou si dětské publikum zapamatovalo všechny rady, jak se bezpečně chovat na internetu,“ řekl režisér Klusák.

Celovečerní dokument V síti je experimentem, který otevírá tabuizované téma zneužívání dětí na internetu. Tři dospělé herečky s dívčím vzezřením Tereza Těžká, Anežka Pithartová a Sabina Dlouhá se přihlásily na sociální sítě, aby v přímém přenosu prožily zkušenost dvanáctiletých dívek on-line. Setkaly se s věcmi, které zaskočily i filmaře. Oslovili je sexuální predátoři vyhledávající nedospělé dívky a od nevinné konverzace přecházeli k výzvám ke svlékání, masturbování a zasílání choulostivých fotografií. V některých případech je divák svědkem vydírání, kdy dívkám vyhrožují, že fotografie zveřejní na internetu. Jedním z mužů je dokonce člověk pracující s dětmi.

Tři herečky během deseti dnů kontaktovalo prostřednictvím sociálních sítí 2458 sexuálních predátorů. Právník František Vyskočil při natáčení dokumentu upozornil na osm trestných činů, kterých se muži vůči dětem na sítích dopouštějí. Policejní mluvčí informaci o 2500 "jakýchsi sexuálních predátorů“ zpochybnil. „Nic takového se provedeným šetřením, prověřováním ani vyšetřováním nepotvrdilo,“ uvedl.

U natáčení asistovali lidé z Linky důvěry, psycholožka, sexuoložka, právník a kriminalista se specializací na kyberkriminalitu. Pro dokument složil písničkář Tomáš Klus píseň Je doma máma?, ke kterému natočil i videoklip. Film podpořil Státní fond kinematografie a Česká televize, filmaři se snažili oslovit i soukromé firmy. Většina z nich ale nechtěla projekt podpořit, protože se obávala toho, jaké na něj budou reakce. Pomohla až crowdfundingová kampaň, díky které filmaři vybrali tři miliony korun.