„Sama jsem to zažila v očkovacím centru. Šlo o nabízení úplatku za to, že dotyčného nepíchnou, ale certifikát dostane. Nabídky jsou od dvou do dvaceti tisíc. Bohužel se děje, že na to personál přistoupí. A většinou neaplikují přímo doktoři, ale zdravotní sestry nebo medici,“ popsala dobrovolnice Českého červeného kříže a lékárnice Daniela, která si nepřála zveřejnit celé jméno. O tom, co viděla a zažila, však informovala své nadřízené.