Nakrmené nádrže hrozící suché léto zvládnou. Výchozí pozice jara je ale jinak neveselá

PRAHA Uprostřed veskrze neradostných zpráv o vláhovém deficitu v zemi přistála alespoň jedna optimistická informace. Zimní nadílka dokázala při tání naplnit velké nádrže, takže zásoby zvládnou překlenout letní suchopár, pokud – jako zatím pět let v řadě – nastane. Bojovou poradu nad otázkou, jestli budou zajištěné dodávky pitné vody do každého města a vsi, uspořádal v úterý sbor politiků, vodohospodářů a dalších odborníků, který se jmenuje Národní koalice pro boj se suchem.

„Vodárenské nádrže mají vodu pro zásobování obyvatel na dvacet až čtyřicet měsíců. To znamená, že pitné vody pro obyvatele napojené na kapacitní vodárenské nádrže je dostatek a v případě krize jsme schopní poptávku po této strategické komoditě pokrýt,“ shrnul ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD).



Přestože ve velkých nádržích šplouchá hladina v dostatečné výši, jinak je výchozí pozice letošního jara neveselá. „Polovina území je ve stavu půdního sucha, osmdesát procent vrtů a šestašedesát procent pramenů je ve stavu silného či mimořádného sucha. S ohledem na meteorologickou předpověď by v následujících dnech mohlo dojít ke zlepšení půdního sucha, ale stavu podzemních i povrchových vod to moc nepomůže,“ řekl po jednání ředitel Českého hydrometeorologického ústavu Mark Rieder.

Zdroje jsou

Problémem, který ani plná přehrada nezdolá, je fakt, že půlka republiky je zásobovaná z podzemí, odkud se šestým rokem čerpá aniž by přitékalo, a stovky obcí závisí na mělkých podzemních vodách. Jak nejen majitelé studen v posledních letech zjistili, tam není z čeho brát, protože hladiny klesly, a vrty se musejí prohlubovat až ke stovce metrů.

„Tři sta padesáti obcím, především do tisíce obyvatel, jsme už zajistili nové zdroje a máme přichystané další peníze. Z národních zdrojů je to ještě miliarda na nové zdroje pitné vody, ať už prohlubováním stávajících vrtů či zakládáním nových,“ uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Do konce června ještě jeho resort otevře subvenční výzvu s pěti set miliony na výstavbu přivaděčů a propojení vodárenských sítí.

Protože hlavně vísky, jež nejsou součástí větších celků a nesplňují podmínky přístupu na mohutný vodní zdroj, mají v létě problém. Neexistuje trubka, kterou by se jim dalo vypomoct, jediným řešením je navážet tam nezbytnou tekutinu cisternami. Ještě se ani nepřiblížila prázdninová vedra a vlněné svršky neputovaly do krabic, a v závislosti na cisternách už se letos ocitlo šestnáct obcí.

Proto vláda věnuje situaci mimořádnou pozornost a na úterní jednání přišel i šéf Správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr, aby se udělalo jasno v tom, zda v eráru parkuje dost cisteren. „Máme dostatek techniky, jsme velmi operativní v uvolňování velkých cisteren – obce mohou mít dodávku vody do 24 hodin. Pravdou ale je, že dnes stále více obcí potřebuje cisterny na delší období,“ sdělil Švagr. Premiér Andrej Babiš (ANO) doporučil, aby správa hmotných rezerv svůj vozový park předmětného typu raději rozšířila.

Mezitím ministerstvo zemědělství dělá na rozsáhlé investiční akci, která přivede vodovodní potrubí do regionů bez napojení. Je na to připraveno třicet miliard, uvolňovat se budou postupně v průběhu příštích deseti let. Nejvíc peněz přijde do Jihočeského a Středočeského kraje, kde je vodohospodářská síť nejděravější.

Kolegové z resortu životního prostředí budou zase mimo jiné pomáhat přírodě, aby zvýšila tempo v ukládání vody do podzemí. První dva pilotní projekty umělé infiltrace připadají na letošek – u Týniště nad Orlicí a v Meziboří na Mostecku.