Agresor na ulici napadl pěstmi sedm žen a dětí. Jeho řádění zastavil až zpěvák Michal Hrůza

Útoky se odehrály 3. dubna okolo 19. hodiny na Verdunské, Bubenečské a Raisově ulici, dále na dětském hřišti na Puškinově náměstí. Muž poškozené napadl pěstmi a udeřil je do obličeje. Ženy utrpěly různá poranění, některé byly po útoku v pracovní neschopnosti.

Jednou z napadených byla manželka zpěváka Michala Hrůzy, kterému se agresora podařilo zastavit. Z Raisovy ulice útočníka pronásledoval až na Bubenečskou, kde ho chytil a držel až do příjezdu policistů.

Zpěvák řekl, že s sebou měl malou dcerku. Když spatřil svoji manželku, která se držela za tvář a brečela, vyběhl za prchajícím útočníkem. „Nemůže utéct, když mlátí nevinné ženské a i děti. Chytil jsem ho a zalehl, pak jsem čekal, dokud nepřijedou policisté,“ uvedl Hrůza.

„Všiml jsem si, že je to takový střízlík s brýlemi. Nevypadal jako žádný ožrala nebo blázen. Když ležel, bylo to jako z nějakého filmu, protože říkal: ‚Já jsem nic neudělal‘“, doplnil zpěvák.

Kriminalisté zjistili, že minimálně v jednom případě násilník zaútočil i na zatím neztotožněnou holčičku, kterou se nyní snaží policisté najít. „Jestliže ji někdo zná nebo se třeba někomu svěřila o tomto napadení, ať se nám ozve na linku 158. Prosím, ať se ozvou i další případní poškození nebo svědci,“ vyzval policejní mluvčí Jan Daněk.

Násilník skončil v psychiatrické léčebně, motiv jeho činu zatím není znám. Mluvčí dodal, že případ je prověřovaný pro podezření ze spáchání trestných činů výtržnictví a ublížení na zdraví, v případě odsouzení hrozí pachateli až pět let vězení, jelikož byl čin spáchaný na dítěti mladším patnácti let.

Není to přitom poprvé, co se Hrůza dostal do podobné situace. V červenci 2014 utrpěl zpěvák vážná zranění, když se snažil zabránit rvačce dvou studentů v Ostravě. Z krvácení do mozku se dlouhou dobu zotavoval, ztratil dokonce i paměť.

I přes tuto zkušenost Hrůza portálu iDNES.cz řekl, že se nebál. „Logicky jsem se za ním rozběhl, protože to by udělal každý. Nenapadlo mě nic lepšího, než ho dohonit. Nejsem žádný hrdina,“ sdělil.