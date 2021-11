Nevím. Netuším. Je to půl na půl. To teď nejčastěji zaznívá z úst představitelů Pirátské strany, jsou-li tázáni, jak odhadují, že dopadne vnitrostranické hlasování o účasti ve vznikající vládě premiéra Petra Fialy (ODS). Piráti jsou nejmenším a současně i posledním prvkem bloku pěti stran, který ještě neposvětil svůj vstup do kabinetu. Rozhodne to víkendové referendum celé členské základny, výsledky budou v pondělí večer.