Národ nemá rád nepříjemná fakta. Covid v brněnské nemocnici v jednu chvíli vyřadil až 600 zdravotníků, říká její šéf

Brno Koncem prosince vlivem covidu chybělo ve Fakultní nemocnici Brno až šest set zdravotníků. „Vakcína teď umožnila velké části lidí chodit do práce. Z personálního hlediska proto věřím, že z nejhoršího jsme venku,“ říká její ředitel Jaroslav Štěrba v rozhovoru pro Lidovky.cz.

Vyléčený člověk automaticky neputuje domů, upozorňuje v rozhovoru pro Lidovky.cz ředitel Fakultní nemocnice Brno Jaroslav Štěrba. „Pokles hospitalizovaných je určitě pozitivní trend, ale na oddělení intenzivní péče se to propíše až se zpožděním,“ uvedl dětský onkolog. „JIPky“ podle něj čeká úleva nejdříve v horizontu dvou až tří týdnů, kdy bude možné otevřít i více operačních sálů.

Lidovky.cz: Nejhorší situací si nemocnice procházely koncem prosince, chyběl hlavně personál. Teď je to o něco lepší, můžete si alespoň trochu odpočinout?

Odpočinout je hodně silné slovo pro naši stávající situaci. Určitě nám pomohlo, že máme naočkovanou drtivou většinu zdravotníků, kteří být naočkovaní chtěli. To představuje určitý oddech, přece jen v těch nejhorších chvílích v prosinci nám vlivem covidu chybělo pět set až šest set zdravotníků. To je víc než deset procent našeho personálu, výpadek byl obrovský. Vakcína teď umožnila velké části lidí chodit do práce. Z personálního hlediska proto věřím, že z nejhoršího jsme venku.