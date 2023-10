Kokain běžně dostupný není. Změkčit přístup k němu i konopí by trestnou činnost nesnížilo, říká šéf NPC Frydrych

Vše válcuje levnější a účinnější pervitin. K představám, že by méně represivní přístup k některým drogám obecně ulehčil situaci, řekl: „Jsou to teoretické úvahy, které směřují k představě, že když zruším trestný čin krádeže, přestane se krást.“

Popisuje také, jak je pervitin nebezpečný z hlediska zdravotního, ale i sociálního. Navíc je s ním silně spjata kriminalita. Jeho zvláštností je, že se dá vlastně vyrobit doma v kuchyni a co se připraví, to komunita okolo vařiče hned zkonzumuje. Proto policisté nezachytávají velké množství této drogy, pokud nesměřuje za hranice.

Lidovky.cz: Vládní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil přišel s nápadem změkčit přístup nejen ke konopí, ale i ke kokainu.

Vnímám to samozřejmě jinou optikou. Obchod s kokainem vidím jako předivo mezinárodních vztahů participujících kriminálních organizací. Začíná to ve zdrojových zemích – Kolumbii, Peru a Bolívii. Váže se k tomu další kriminalita, přiživuje spousta prostředníků, kteří kokain v malých i velkých zásilkách dopravují na velké trhy včetně evropského. Hlavně na Západě mezi stimulanty dominuje. A když se dívám na celosvětový regulační rámec, tak mi ta úvaha připadá velmi, velmi futuristická. Z rozhovorů s panem koordinátorem vím, že se snaží o snižování doprovodných rizik a potření černého trhu. Ale já, s více než 30letou policejní zkušeností, mám o účincích vážné pochybnosti. Směřovalo by to k cíli jen v případě, že by se tak stalo všude na světě.

Lidovky.cz: Méně represe by tedy neznamenalo omezení hrůz – vražd, mučení, únosů, vydírání –, které výrobu, pašování a obchod s kokainem provázejí? Toho, co je nejčastěji k vidění ve střední a jižní Americe, ale nejen tam?

V základu stojí poptávka a nabídka, tak to je u každého byznysu. A tento byznys má tu výhodu, že vám zákazníky prostřednictvím závislosti vyrobí. To jsou teoretické úvahy, které směřují k představě, že když zruším trestný čin krádeže, přestane se krást. O tom nejsem přesvědčen.

Lidovky.cz: A dá se alespoň teoreticky uvažovat o tom, že ono brutální násilí, které byznys s kokainem provází, dokážeme omezit?

Na straně nabídky mi dává smysl snižovat obecně vnímanou dostupnost drog. To je role Národní protidrogové centrály. Ale také je potřeba hlasitě říkat, že tu máme i stranu poptávky. A pokud budeme preventivně působit na populaci tím směrem, že není normou preferovat životní styl spojený s užíváním drog a že dokážeme, přiměřeně věku, nabídnout jiné alternativy, tak to považuji za podstatně efektivnější.