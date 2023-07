Největší vojsko NATO na hranicích Ruska za desítky let. Česko na východ pošle brigádu, říká velvyslanec Landovský

Na něm by mělo být připraveno hájit hranici 300 tisíc aliančních vojáků. Od Čechů se dle českého velvyslance při NATO Jakuba Landovského očekává příspěvek jedné brigády, tedy přibližně tří tisíc vycvičených profesionálů. Jde přitom o nejmasivnější přítomnost vojáků na hranicích Ruska od dob konce studené války.

„Brigáda je ale naprosté minimum pro desetimilionovou zemi, jako je Česko. Do budoucna je třeba také vykompenzovat fakt, že v oblasti námořní domény existuje pro spojence závazek postavit na obranu Aliance 250 plavidel a ponorek. V oblasti vzdušných sil pak poskytnout 1440 bojových letounů,“ upozornil Landovský.

Lidovky.cz: Hmatatelným výsledkem summitu NATO je rozhodnutí navyšovat počty vojáků na východním křídle, kde by ze současných osmi battlegroup ve velikosti praporu měly vzniknout brigády. Co to bude znamenat pro Česko?

To je vlastně úplně nejdůležitější část summitu, která pozornosti médií unikala. Aliance prochází nejvýraznější změnou od konce studené války. V mnoha ohledech se do něj vrací. Základní úvahou je, že pro kolektivní obranu potřebujeme na východním křídle 300 tisíc vojáků v opravdu velmi vysokém stupni pohotovosti a k tomu ještě vyšší počet vojáků jako zálohy.

Lidovky.cz: Jaké jsou v NATO v případě hrozby pohotovostní lhůty?

Vysoká pohotovost znamená, že první část musí být do 10 dnů přímo na bojišti, další do 30 dnů a v nižší pohotovosti do 180 dnů. Z hlediska rychlosti, s jakou mají být síly nasazeny, je to zcela zásadní posun. Do kategorie pohotovosti do 10 dnů spadá osm praporů už rozmístěných na hranici Aliance, přičemž v současnosti probíhá jejich transformace na brigády.

Lidovky.cz: Jak velký by měl být český příspěvek?

Standardně v NATO probíhá konference pro generování sil, kam země přihlašují, jaké síly vyčlenění pro alianční obranu. Česká republika připravila solidní balíček sil, ale ještě na podzim se bude zpřesňovat. Česká armáda je totiž ve fázi velké modernizace. To znamená, že některé jednotky budou v modernizačním cyklu. Snažíme se do NATO vyčleňovat vojáky, kteří jsou připravení a vybavení veškerou municí na potřebnou dobu.