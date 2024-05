Mistr světa v hokeji i medik z Ukrajiny. Poslanci navrhli vyznamenat 159 lidí

Modrý byl hvězdou týmu, který pro Československo vybojoval zlatou medaili jak v roce 1947 v Praze, tak v roce 1949 ve švédském Stockholmu. Ani to mu ale nepomohlo a skončil kvůli komunistickým represím v uranových dolech.

V roce 1950 nejenže nepustil režim šampiony do Londýna obhajovat zlato, ale navíc pozatýkal celkem dvanáct hokejistů. Mezi nimi i právě Modrého, který se vzdal reprezentace, když mu úřady neumožnily zahraniční angažmá.

Bohumil Modrý byl režimem označen za jednu z hlav protistátního spiknutí a byl odsouzen na 15 let. Po věznění na Pankráci, v Plzni na Borech a těžbě uranu v dole Barbora v Jáchymově bez ochrany proti radioaktivnímu záření byl v roce 1955 propuštěn a o osm let později zemřel v pouhých 46 letech. V roce 1968 byl rehabilitován.

Nyní podvýbor Sněmovny pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání navrhuje udělit hokejovému brankáři Modrému medaili Za hrdinství in memoriam.

Na seznamu, který vytvořili poslanci a který se podařilo iDNES.cz získat, je na stejné ocenění, tedy aby dostal medaili Za hrdinství, navržen i medik Martin Krejčí známý pod přezdívkou Taylor. Podlehl těžkému zraněním, které utrpěl na Ukrajině, kde na východní frontě zachraňoval zraněné bojovníky bránící svobodu své země před agresory z Putinova Ruska.

Taylor byl zakladatelem Projektu Phoenix, školil ukrajinské vojáky v bojové medicíně a sám pracoval jako záchranář v předních liniích. V březnu 2023 utrpěl osmatřicetiletý medik v Luhanské oblasti zranění, když ho zasáhla střepina šrapnelu do hlavy. Na následky zranění o dva měsíce později zemřel.

Byl jednou z prvních obětí z řad českých dobrovolníků, kteří pomáhali napadené Ukrajině proti ruskému imperialismu.

Znovu jsou na seznamu navržených na medaili Za hrdinství Ctirad Mašín in memoriam i jeho bratr Josef Mašín, členové odbojové skupiny, která loni navrhoval vyznamenat Senát. Prezident Petr Pavel se loni rozhodl propůjčit Řád Tomáše Garrigua Masaryka 1. třídy sestře obou bratrů Zdeňce Mašínové. To, že bratry Mašíny nevyznamená, bylo zřejmé už předem,

Kritický názor na počínání bratří Mašínů má totiž Pavel shodně se svými předchůdci Milošem Zemanem, Václavem Klausem a Václavem Havlem. Ti také odmítli bratry, kteří se postavili komunistickému režimu se zbraní v ruce, ocenit.

„Pokud bych měl ale být já tím, kdo by se měl podepsat pod státní vyznamenání, tak já tam mám prostě jeden stín, který by mi v tom bránil, a to je zabití spoutaného, omámeného policejního strážmistra. Byl zabit spoutaný, v bezvědomí, nepředstavoval bezprostřední hrozbu, byl navíc zabit nožem, nebyl to souboj v boji. Prostě voják spoutaného člověka nezabíjí. Kdyby se to stalo kterémukoli vojákovi dnes, nebo v době, kdy jsem byl já v misích, tak bychom za to byli souzeni,“ řekl loni v lednu v rozhovoru pro MF DNES a iDNES.cz Petr Pavel.

Medaili Za hrdinství by podle poslanců měli dostat i Adolf Opálka a Josef Valčík, kteří zemřel v boji s německými okupanty v kostele sv. Cyrila a Metoděje spolu s parašutisty, kteří se podíleli na likvidaci zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.

Na Řád TGM navrženi Čaputová i bývalý šéf Radia Svobodná Evropa Pecháček

Jednadvacet lidí je poslanci navrženo na ocenění Řádem T. G. Masaryka. Jsou mezi nimi končící slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, katolický disident za bývalého režimu Augustin Navrátil či bývalý ředitel a později prezident československého a českého oddělení Radia Svobodná Evropa/Radia Svoboda (RFE/RL) Pavel Pecháček in memoriam.

Na stejné vyznamenání jsou navrženi i bojovník za práva Romů a spoluzakladatel Výboru pro odškodnění romského holocaustu Čeněk Růžička a advokát, bývalý disident a signatář Charty 77 Stanislav Devátý i Alice Garrigue Masaryková in memoriam.

Nejvyšší státní vyznamenání Řád Bílého lva by mohli dostat pražský arcibiskup Jan Graubner, bývalá velvyslankyně v Sýrii Eva Filipi či písničkář Karel Kryl. Zpěvák ale už dříve dostal Řád T. G. Masaryka in memoriam i medaili Za zásluhy.

Navržen je také brigádní generál František Moravec, který vyslal do vlasti výsadek Anthropoid, aby zlikvidoval Reinharda Heydricha. S cennými dokumenty a s 11 nejbližšími spolupracovníky odletěl krátce před příchodem okupačních vojsk do Velké Británie, kde ve spolupráci s Brity řídil v letech 1940-45 exilovou zpravodajskou službu. Napsal vzpomínkovou knihu Špión, jemuž nevěřili.

Medaili mohou získat Eben i Havlová

Řada známých jmen je na seznamu kandidátů na medaili Za zásluhy. Jsou mezi nimi herečka a žena bývalého prezidenta Dagmar Havlová Veškrnová, moderátor a herec Marek Eben, exministr kultury za KDU-ČSL Daniel Herman, operní zpěvačka Dagmar Pecková, fotbalový trenér František Cipro in memoriam, herci Petr Nárožný a Norbert Lichý in memoriam a bývalá ústavní soudkyně Eliška Wagnerová.

Seznam bude ještě projednávat Sněmovna a jména navržených k vyznamenání pak, stejně jako ze Senátu, dostane prezident Petr Pavel. Na něm pak bude, koho skutečně vyznamená a koho ne. Návrhy poslanců ani senátorů se prezident totiž řídit nemusí.

Prvním tříděním navržených kandidátů už na začátku výběru neprošli exprezident Miloš Zeman, kterého navrhl bývalý šéf Sněmovny za ANO Radek Vondráček. Neúspěšně pro něj prosazoval Řád Bílého lva. Neuspěl ani návrh vyznamenat předsedu Sudetoněmeckého krajanského sdružení Bernda Posselta, s čímž přišel lidovecký poslanec Šimon Heller, ani návrh ocenit spisovatele Milan Kundera, což byl návrh šéfa ANO Andreje Babiše.