Nebožtíci s covidem by raději měli být spalováni v krematoriích. Prymula to prosazuje kvůli šíření nákazy

Praha Podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly by bylo lepší, kdyby se těla zesnulých na covid-19 spalovala v krematoriích. Tedy aby se nepohřbívala do země. Říká, že díky žehu v ostatcích nezbydou žádné pozůstatky viru.

Otázka, jak nakládat s ostatky zemřelých na koronavirus, má podle šéfa resortu zdravotnictví Prymuly jasnou odpověď. Nejbezpečnější variantou je podle něj žeh, tedy zpopelnění těla zesnulého.

„Covid-19 je infekční onemocnění. A tady platí pravidla, která říkají, že optimální způsob pohřbívání je žeh nebo kremace, která vede k tomu, že tam opravdu nejsou žádná residua infekčního viru,“ uvedl Prymula pro CNN Prima News.

„V našich podmínkách to je opravdu striktně doporučováno, až je to téměř závazné. My k tomu vydáme nějaké dobrozdání, aby každý nemusel chodit za pohřební službou a individuálně se tam domáhat nějakého opatření,“ dodal Prymula.

Podle CNN Prima News si zatím o tom, jak s tělem naloží, rozhodují pozůstalí sami. Alespoň to vyplynulo z dotazů na jednotlivé pohřební ústavy.



Spalování těl při infekčních onemocněních bylo v historii často prosazováno. Například na přelomu let 1910-1911 probíhala v Mandžusku na severovýchodě Číny epidemie zákeřného plicního moru. Čínské úřady nakonec po naléhání lékaře Wu Lien-teha, který byl zodpovědný za kontrolu v dané oblasti, povolily navzdory náboženským zvyklostem spalování těl mrtvých. Stejně tak se zacházelo i s obydlími zesnulých, píše server Dotyk.cz. Nakonec se epidemii podařilo zadržet a lékař Wu Lien-teh získal uznání světových vědeckých institucí.