‚Nechtěla jsem se objednávat.‘ Očkování bez registrace láká davy lidí, někteří si přišli pro druhou dávku

Praha První patro obchodního domu Westfield Chodov. Fronta před očkovacím centrem necelé dvě hodiny po otevření zabírá zhruba čtvrtinu patra a stáčí se podél desítek obchodů. „Přišla jsem už před otevřením, na další dávku půjdu zase sem, objednali mě za 21 dní,“ popisuje zkušenost pro reportéra serveru Lidovky.cz seniorka z Prahy, která po injekci odpočívá v gauči. Dlouhá řada lidí se táhla i u nového centra na hlavním nádraží.

Sedačky pro zákazníky obchodů na Chodově mají novou funkci, plní se zájemci o očkování. „Šla jsem sem cíleně, protože jsem se nechtěla nikam objednávat,“ dodává seniorka. Ve frontě prý čekala přes hodinu.

V Praze se v pondělí otevřely první očkovací centra pro zájemce bez objednání, na Chodově a na hlavním nádraží. Pro dávku si přišly davy lidí, fronty byly hodinové. Většina oceňuje právě to, že se nemusí registrovat, další přišli kvůli nevyhovujícímu datu druhé dávky. Pracovníci však vyzývají, aby lidé domluvené termíny dodržovali.



Očkovací centrum v pražském Chodově má otevřeno každý den od 10.00 do 20.00, o víkendech do 19.00, očkování zajišťuje tým pražského Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM). „Celkově máme na jednu směnu napočítáno včetně pohotovostních řidičů a dalších externích pracovníků 20 lidí,“ uvedla mluvčí IKEMu Markéta Šenkýřová pro Lidovky.cz.



Na místě fungují dva lékaři, kteří jsou k dispozici zájemcům pro zdravotní konzultace. Injekce vakcíny od společností Pfizer a BioNTech aplikují tři zdravotní sestry, dále jsou v centru zaměstnanci na administraci a takzvaní vítači, kteří klienty provádí. Tým IKEMu má podle mluvčí s chodem zkušenosti z očkovacího centra v pražské Krči, celý proces tak zdravotníci zvládnou během několika minut.

V den otevření očekávali největší zájem, tomu odpovídaly i fronty, čekáním lidé strávili až dvě hodiny. Mluvčí vyzývá zájemce, aby předvyplnili formulář na webu centra, to prý může průběh urychlit.

Pro druhou dávku se chodit nedoporučuje

Kromě vyhnutí se byrokracii chválí lidé na novém projektu možnost časové flexibility. „Chtěla jsem si změnit termín druhé dávky kvůli dovolené, to ale nešlo, proto jsem se rozhodla jít sem,“ říká žena z Prahy stojící ve frontě. Tento postup však zdravotníci nedoporučují. „Lidé, kteří jsou registrovaní, a už mají termín domluvený jinde, by měli jít tam, kde jsou objednaní,“ uvedla Šenkýřová.

Důvodem je distribuce vakcinační látky, kterou dostává každé centrum podle počtů objednaných pacientů. Kdyby si šlo velké množství lidí pro druhou dávku bez objednání místo domluveného termínu, hrozí, že by vakcíny v některých centrech přebývaly. „Pokud sem někdo přijde, že by chtěl dostat druhou dávku, a dodrží zákonnou lhůtu, tak ho neodmítneme,“ dodala však mluvčí IKEMu.

V OC Chodov se mohou nechat za 800 korun za obě dávky očkovat i samoplátci. Jedním z nich byl v pondělí mladý muž původem z Pákistánu, který přechodně bydlí v Praze. Dle něj je očkovací centrum, do kterého se nemusí předem objednávat, nejjednodušší způsob. V rozhovoru s reportérem ocenil ochotu personálu.

Jedna injekce na nádraží

V pondělí odstartovalo také očkování na pražském hlavním nádraží. Necelou hodinu po otevření se fronta táhla až do parku před vstupem do stanice. „Očkovat jsem se původně vůbec nechtěla, ale kvůli cestování jsem nakonec šla,“ uvádí starší žena čekající na první dávku. Zájemci vyzdvihovali především to, že centrum, jehož provoz zajišťuje tým z fakultních nemocnic Bulovka a Motol, disponuje jednodávkovou látkou firmy Johnson & Johnson.

„Nemusím se nikde registrovat, vystojím si to tady hodinu nebo dvě, dostanu jednu injekci a je hotovo,“ odpovídá žena na dotaz, proč si vybrala právě centrum na hlavním nádraží.

Student z Prahy, který mířil na nástupiště, o centru předtím nevěděl. Příležitost očkovat se bez objednání a pouze jednou dávkou v něm vzbudila zájem. „Měl jsem náročné zkouškové období, proto jsem se ještě registrovat nestihl,“ říká mladík. „Tahle možnost se mi ale líbí, stavím se sem, až bude menší fronta,“ dodává pro Lidovky.cz

Očkopointy, což je pilotní projekt vlády, cíli na mladé a ty, kteří se nechtějí zatěžovat administrativou. Nová centra lákají na výherní ceny, v losování mohou očkovaní vyhrát boty nebo mobilní telefon. Při úspěchu by se měla centra pro kolemjdoucí rozšířit kromě Prahy i do dalších měst, součástí projektu jsou pojízdné vakcinační stanice, které budou navštěvovat vyloučené lokality. Plán se dočkal i kritiky z řad opozice, prý může vnést do očkovací kampaně chaos.