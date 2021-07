První den očkování bez registrace. Na Chodově mělo zájem 600 lidí, na nádraží 240

PRAHA V nákupním centru na pražském Chodově, kde není nutné se registrovat předem, se první den nechalo očkovat proti covidu-19 více než 600 lidí. V úterý to sdělila Markéta Šenkýřová, mluvčí Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM), který očkovací centrum zřizuje. Ve druhém v pondělí otevřeném centru na hlavním nádraží to bylo 240 lidí, uvedli na twitteru zástupci Chytré karantény.

Už na otevření obou center v pondělí ráno čekalo několik desítek zájemců, zájem neustává ani v úterý. Na hlavním nádraží se táhne ve vstuppní hale dlouhá fronta. Podle denních dat o očkování z úterního rána vakcínu Johnson &Johnson, kterou na hlavním nádraží podávají, dostalo v pondělí v metropoli 129 osob. Zřejmě tak někteří očkovaní ještě nejsou dohlášení. Celkem bylo v Praze v pondělí očkováno téměř 18 tisíc lidí. V celé zemi přes 91 tisíc.



Na Chodově se mohou nechat očkovat lidé starší 16 let. Tamní centrum je otevřeno každý den od 10:00 do 20:00 v pracovní dny a do 19:00 o víkendu. Aplikují tam vakcínu Pfizer/BioNTech, které se podávají dvě dávky. Na nádraží je otevřeno odpoledne od 12:00 do 19:00. Zdravotníci tam očkují jednodávkovou vakcínou Johnson & Johnson.

Jako motivaci zejména pro mladší věkové skupiny, kde je proočkovanost zatím nízká, zkouší ministerstvo zdravotnictví losování o ceny. Jednou za týden bude z očkovaných vylosován výherce mobilního telefonu, denně se bude losovat o tenisky nebo poukaz na herní platformu.

Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) v úterý ve Sněmovně řekl, že se možnost očkování na daných místech osvědčila. „Okamžitě jsme začali jednat se Správou železnic, aby připravila podobná očkovací centra v dalších městech,“ poznamenal. Během následujících hodin by mělo být představeno další nádraží, kde bude možné se očkovat bez registrace, dodal.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) opakovaně uvádí, že nové případy, kterých v posledních dnech přibývá, je objevují zejména mezi mladými mezi 16 až 30 lety. Nejvíc se pozitivních testů zachytí v Praze, v pondělí to byla více než třetina celostátního počtu.