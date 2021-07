Očkovaní si výhody zaslouží, myslí si Češi. Rozdělení společnosti na dvě kategorie jim už nevadí, má to ale háček

PRAHA Česká společnost bývá považována za rovnostářskou, zvýhodnění jedné skupiny se jí příliš nezamlouvá. Až do chvíle, než dojde na očkování. Podle nejnovějšího průzkumu totiž v české populaci s rostoucími počty vakcinovaných stoupá také ochota připustit, aby se jinak přistupovalo k očkovaným a jinak k neočkovaným. Dvojí standard přitom ještě v březnu lidé většinově odmítali.

„Z našich dat vyplynulo, že 76 procent lidí očekává, že očkování bude znamenat rozdělení populace na dvě kategorie,“ řekl pro Lidovky.cz marketingový stratég Eduard Piňos z iniciativy Cesta ven, jež pro vládu dělá marketingovou kampaň na podporu očkování. Lidem už prý myšlenka dvojkolejnosti nevadí.



Důvod je dle Piňose nasnadě: na „očkované“ straně barikády se ocitá čím dál více lidí. Pocit, že by zodpovědný přístup k vakcinaci měl být odměněn ze strany státu i na úkor odmítačů, je mnohem pravděpodobnější u člověka, který už pro vakcínu došel. Na jaře ještě neměli k očkování přístup všichni, a diskriminace lidí bez něj proto ani nebyla na pořadu dne.



Podle průzkumu se přísnější nahlížení projevilo i jinde. Celých 38 procent lidí si očkování přeje jako povinnost a pro 67 procent je to cesta k rozvolnění současných opatření. V obou případech jde oproti jaru o nárůst. Jako podstatné vnímají Češi to, zda je k vakcínám skutečně plošný přístup. Ten se s pondělním otevřením míst, kde si lze pro vakcínu dojít bez registrace, stal prakticky realitou.



Lidé s vakcínou ušetří

Zvýhodnit očkované chce ostatně i vláda. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) už oznámil, že testy pravděpodobně přestane stát od září proplácet. Jejich povinnost ve službách přitom může zůstat. Z toho plyne jediné: očkovaný ušetří, neočkovaný platí. Od září by navíc plně vakcinované děti měly ve školách pobývat bez nutnosti nosit roušku.

Jak ale pro Lidovky.cz uvedl Jan Strnad z advokátní kanceláře Vilímková Dudák & Partners, rozhodnutí soudů z posledních měsíců dvojitému standardu příliš nepřeje. Důležitá je totiž bezinfekčnost. To samé jako pro očkované platí i pro testované či ty, kdo nemoc prodělali. Samotné absolvování druhé dávky nemůže být jedinou podmínkou.

Nedávno jedno z takových opatření resortu zdravotnictví zrušil Nejvyšší správní soud. Vojtěchův úřad v květnu nezařadil do nabídky možností, jak dokázat bezinfekčnost pro vstup do vnitřních prostor, výsledky testů na protilátky. Ty si tělo vytváří po prodělání onemocnění a jejich dostatečná hladina brání propuknutí nemoci. Soudci konstatovali, že rozhodnutí ministerstva nebylo v mezích zákona.

„Jakékoliv opatření, které by poskytovalo výhody pouze očkovaným osobám by bylo diskriminační a v kontextu dosavadní judikatury by bylo pravděpodobně taktéž shledáno jako nezákonné,“ shrnul pro Lidovky.cz Strnad. Nevylučuje to ale podle něj možnost, že ministerstvo takové opatření skutečně vyhlásí.

Stejně tak podle právníka budou muset platit „v rovině“ i nová pravidla pro testování, která od září avizoval Vojtěch. Z hlediska zákona by byl například problém, kdyby stát proplácel testy těm, kteří proces očkování trvající minimálně pět týdnů započali alespoň první dávkou, zatímco občané vakcínu odmítající by museli sáhnout do vlastní kapsy.

Za hranicemi jsou přísnější

Očkovací kampaň už však přirozeně příkopy mezi skupinami obyvatel tvoří. V některých amerických státech už se roušky jako odměna za absolvované očkování odkládají. Zákaz vstupu neočkovaných do bazénů, na stadiony či dokonce za hranice nedávno navrhl šéf pokladenských lékařů německé spolkové země Porýní-Falc.

S rostoucími čísly nakažených už dokonce i pivomilné Irsko zakázalo neočkovaným vstup do hospod a barů, nepomůže ani test. Pro politiky sice nejsou takové návrhy, zvláště v Česku pár měsíců před volbami, ještě přijatelné, ukazují ale, kam se přemýšlení o společnosti za horizontem akutní covidové krize ubírá.

„S ohledem na aktuální judikaturu Nejvyššího správního soudu by takový krok u nás před zákonem neobstál,“ uvedl Strnad s odkazem na irský hospodský zákaz. Podle toho by u nás nebyl problém zakázat některým lidem vstup do restaurací, ale povolení by nesměli dostat jen ti očkovaní. Jednat by se muselo o všechny podle zákona bezinfekční: tedy i testované, ty s protilátkami a lidi po prodělané nemoci.



Jistá dvojkolejnost už ostatně v českých podmínkách platí, nejlépe ji odrážejí pravidla pro návraty ze zahraničních dovolených. Například po příjezdu z „červeného“, vysoce rizikového Španělska mají plně očkovaní lidé (tedy minimálně 14 dní po druhé dávce) jedinou povinnost: vyplnit formulář. Totéž platí i pro ty, kteří nemoc prodělali v posledních 180 dnech.

Ale pokud se ze slunného Iberijského poloostrova vracíte, aniž byste byli 14 dní po druhé dávce, máte na bedrech celou kupu povinností. Už na cestě tam musíte mít maximálně dva dny starý antigenní nebo PCR test a vyplnit formulář. Při návratu vás pak čeká minimálně pětidenní karanténa zakončená negativním testem PCR. Nejpozději si jej musíte udělat 14 dní od příjezdu do ČR.

Právě cestování a s ním spojená omezení budou mít podle Piňose zásadní dopad na nálady obyvatelstva. Hodně lidí si už stihlo dovolenou odbýt, mnozí s ní ale otáleli a nyní už se jen dívají, jak řada evropských turistických destinací „utahuje šrouby“ pro příjezdy do země. Plně očkovaní už tato dilemata řešit nemusejí.

Přístup „jeden tak a druhý onak“ bude platit ostatně také ve školách. Očkované děti by podle Vojtěcha od září měly roušky sundat a zbavit se povinnosti testů. Jenže opět: netýká se to všech. Očkovat se totiž zatím nemohou děti mladší 12 let. Pro některé rodiče tak může vzniknout frustrující situace, kde o jedno dítě už se z hlediska covidových opatření nebudou muset starat, zatímco druhé bude potřebovat do školy respirátory, případně i testy.