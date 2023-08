Nechtěné suvenýry z cest: exotické horečky. Prymula varuje před fotkami se zvířaty

„Bylo to jako na houpačce,“ vzpomíná na návaly nepříjemných horečnatých stavů čtyřiačtyřicetiletý Václav. Během své dobrodružné cesty do Konga se nakazil malárií, nemoc pravděpodobně chytil v hotelovém pokoji plném komárů.

„Za jedinou noc jsem tam dostal asi třicet štípanců,“ vzpomíná. Nepomohlo prý ani to, že po celou dobu poctivě zobal antimalarika. „Tři měsíce po návratu to propuklo. Horečky se vracely ve dvoudenních cyklech, většinou mě přepadaly v noci. Bylo to opravdu nepříjemné,“ říká. Po dvou týdnech léčby naštěstí problémy polevily, dnes už je v pořádku.

Dobrodruh z Vysočiny rozhodně není jediný, kdo si z cest přivezl nechtěný „suvenýr“ v podobě exotické nemoci.