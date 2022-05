Kamion na D1 u Prahy prorazil svodidla a vřítil se do protisměru. Po střetu dva lidé zemřeli

„Informace o vážné dopravní nehodě jsme dostali krátce po desáté hodině dopoledne. Na 14,5 kilometru ve směru na Brno havarovala tři osobní auta a nákladní auto. Dva lidé při nehodě bohužel zahynuli,“ uvedla policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

Podle reportéra iDNES.cz, který je na místě, nákladní auto přejelo přes svodidla do protisměru, kde narazilo do protijedoucích aut. Auto bylo naložené betonovými schody.

„Nehoda se nyní vyšetřuje, teprve po vyšetřování můžeme začít s odstraňováním vraků vozidel. Kamion projel přes svodidla, kde narazil do osobních aut,“ uvedl mluvčí hasičů Jan Sýkora.

Při nehodě se zranili tři lidé. „Jeden člověk byl se zraněním hlavy a zajištěnými dýchacími cestami sanitkou převezen do vinohradské nemocnice, druhá osoba s podezřením na zlomenou pánev a stehenní kost byla letecky dopravena do nemocnice v Motole a třetí osoba byla s poraněním ramene převezena sanitkou do Thomayerovy nemocnice,“ řekla mluvčí středočeské záchranky Monika Nováková s tím, že na místě zasahovalo několik posádek záchranářů.

„Dálnice je ve směru na Brno uzavřená, ve směru na Prahu jsou průjezdné dva jízdní pruhy. V tuto chvíli nejsme schopni odhadnout, kdy bude dálnice opět průjezdná. Snaha záchranářů se soustředí na pomoc zraněným,“ dodala Suchánková.

Na místě se tvoří kolony, které komplikují nejen osobní, ale také autobusovou dopravu. „Linky 401, 402, 406 ve směru z Prahy odkláníme mimo dálnici přes Kamenici. Ve směru do Prahy dochází ke zpoždění na příjezdu na Roztyly,“ informoval Twitter Pražské integrované dopravy.