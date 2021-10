Až tři roky vězení hrozí diplomatce Hybáškové za nehodu v opilosti. Čin se může promítnout i do jejich prověrek

Žalobce může nyní k soudu podat návrh na potrestání, sjednat se ženou dohodu o vině a trestu, případ ale může například také odložit. Hybáškové policisté sdělili podezření z ohrožení pod vlivem návykové látky, hrozí jí až tříleté vězení, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

Hybášková a ředitel odboru států Blízkého východu a severní Afriky ministerstva zahraničí Petr Hladík měli v pražské Bělohorské ulici nehodu na konci srpna. Jejich auto nabouralo do čtyř dalších zaparkovaných vozidel a skončilo převrácené na boku.

Oba diplomaté měli podle agentury Aktu.cz při dechové zkoušce přes 1,5 promile alkoholu v krvi. Policisté se nejprve domnívali, že auto řídil Hladík, k řízení se ale přiznala právě Hybášková. Při nehodě nebyl nikdo zraněn.

Ve zkráceném řízení lze řešit méně závažný trestný čin, pokud je pachatel přistižen přímo při něm nebo bezprostředně poté. Policie musí řízení dokončit do dvou týdnů ode dne, kdy podezřelému sdělí, z jakého skutku je podezřelý. Jestliže potom státní zástupce dojde k závěru, že výsledky řízení odůvodňují postavení podezřelého před soud, podá soudu návrh na potrestání. Návrh obsahuje stejné náležitosti jako obžaloba s výjimkou odůvodnění.



Věc může ale žalobce také odložit, podmíněně odložit nebo ji předat jinému orgánu ke kázeňskému řízení. Pokud by dospěl k závěru, že je v případu třeba zahájit trestní stíhání, vrátí ho zpět policii.

Ministr zahraničí Jan Kulhánek novinářům už dříve řekl, že pokud diplomaté takto nezodpovědně jednali, bude chtít po státním tajemníkovi, pokud to bude právně možné, aby z toho pro ně vyvodil důsledky. Kdyby se ukázalo, že šlo o trestný čin, mohlo by se to podle něj dotknout i jejich prověrek.