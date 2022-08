Ujížděl na D1 před policií, zavinil nehodu tří aut se čtyřmi zraněnými

Nehoda se stala okolo 17:10 nedaleko Bravantic na Novojičínsku. Mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl sdělil, že jsou potvrzené čtyři zraněné osoby.

„Dle prvotních informací pronásledovali policisté z Olomouckého kraje osobní automobil, který přejel do našeho kraje a v uvedeném úseku narazil do dvou vozidel a poté havaroval,“ uvedla mluvčí moravskoslezské policie Kateřina Kubzová. Policie řidiče pronásledovala poté, co nezaplatil u čerpací stanice.

„U řidiče pronásledovaného vozidla byl orientační test na přítomnost OPL pozitivní,“ dodala mluvčí.

Všichni zranění byli po nehodě při vědomí a se záchranáři komunikovali. „Šestapadesátiletý muž utrpěl středně těžké poranění hlavy. O rok mladší žena lehké poranění ruky. Oba přepravila sanitka do ostravské fakultní nemocnice,“ řekl mluvčí.

Dodal, že zranění trupu, hrudníku a břicha utrpěl i cizinec, u kterého záchranáři neznají věk. I jeho sanitka převezla do fakultní nemocnice. Čtvrtým zraněným pak byl osmnáctiletý mladík. „Utrpěl lehké poranění dolní končetiny. Sanitka jej odvezla do nemocnice v Novém Jičíně,“ doplnil Humpl.

Policie ČR @PolicieCZ Ms kraj - Řidiči pozor! Na D1 směrem na Ostravu na https://t.co/bsa4H2l1ZZ došlo k nehodě tří vozidel. Tři osoby utrpěly zranění a byly předány do péče zdravotníků. Na místě zasahuji všechny složky IZS. #policiemsk https://t.co/HsG95ZxWf1 oblíbit odpovědět

Provoz byl na dálnici ve směru na Ostravu a Polsko omezen na více než čtyři hodiny. Před půl desátou večer policisté informovali o obnovení provozu „Nehoda se stala v úseku mimoúrovňového křížení u exitu 342,“ uvedla mluvčí Kubzová.

Místo kolize mohli nejprve řidiči objet snadno tím, že z dálnice sjeli a hned zase najeli. Později ale policisté začali dopravu z dálnice odklánět už u sjezdu na Studénku.

Nehodou se nadále zabývají novojičínští kriminalisté. Událost prověřují pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení.