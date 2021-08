Srážka vlaků v Chorvatsku způsobila problémy i českým turistům. Regiojet musel nasadit velkou flotilu autobusů

Srážka vlaků patřících společnostem HŽ Cargo a Enna Transse se přihodila v ranních hodinách u města Križevci mezi Koprivnicou a Záhřebem. Šest vozů na jednokolejném úseku vykolejilo, lehká zranění utrpěli dva lidé. Uzavírka potrvá zhruba 48 hodin, uvedl chorvatský veřejnoprávní rozhlas a televize HRT. Podle dosud neoficiálních informací byl příčinou nehody lidský faktor.



RegioJet zajistil pro cestující do Rijeky a Splitu a dalších přímořských destinací náhradní autobusovou dopravu. „S ohledem na kapacitu vlaku jsme celkem zajistili ve spolupráci s chorvatskými partnery 14 autobusů, které postupně odvážely cestující z Koprivnice až do jejich cílových destinací,“ sdělil ČTK mluvčí společnosti Aleš Ondrůj s tím, že pasažérům bude vrácena polovina jízdného.

Všichni cestující podle Ondrůje dorazili během odpoledne a večer v pořádku do svých destinací na jaderském pobřeží. „Vlakový spoj, který přijíždí do Chorvatska, zítra (ve čtvrtek, pozn. ČTK) ráno pojede z Koprivnice do Záhřebu odklonovou trasou s tím, že ta část spoje, která jede do Rijeky, pojede do Rijeky jako vlak již bez náhradní autobusové dopravy.

Část spoje, která směřuje do Splitu, bude zítra v úseku Záhřeb-Split zajištěna náhradní autobusovou dopravou. Podle informací od Chorvatských železnic je zatím předběžný dhad zprůjezdnění trati po nehodě na nadcházející víkend,“ dodal.