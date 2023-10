Nehoda tří dodávek uzavřela tah u Kolína. Jeden člověk zemřel, tři jsou zranění

K nehodě letěly dva záchranářské vrtulníky, vyplývá z informací od mluvčích záchranné služby a policie.

Nehoda hlášená okolo 9:30 uzavřela obchvat města. „Policie odklání provoz z obou směrů na nejbližších sjezdech přes centrum města,“ řekla policejní mluvčí Michaela Richterová.

„Zasahujeme u dopravní nehody na silnici I/38 na obchvatu Kolína. Došlo zde ke střetu tří dodávek. Osoby museli hasiči z vozů vyprostit ve spolupráci se zdravotníky. Hasiči následně provedli protipožární opatření a zajištění uniklých provozních kapalin,“ uvedli hasiči na platformě X.

Podle mluvčí záchranné služby Moniky Novákové jeden člověk nehodu nepřežil. „Další dva pacienti utrpěli těžké poranění hlavy a mozku a dále zlomeniny horních končetin,“ uvedla Nováková. Jednoho záchranáři letecky transportovali do nemocnice v Hradci Králové, druhého letecky do jedné z pražských nemocnic. Člověka se středně těžkým zraněním po ošetření převezli do kolínské nemocnice.

Příčiny a okolnosti nehody policisté zjišťují.

Podle webu dopravniinfo.cz dojde k obnovení provozu okolo 14:00.

